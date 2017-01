Lleno de público y aplausos para rendir homenaje a Marcos Ana en Burgos ( Parte I)

Por Burgos Dijital

El público y sus aplausos llenaron el teatro Clunia de Burgos para decir a Marcos Ana “cómo es un árbol”

Cuando nos propusieron colaborar en la organización del Homenaje a Marcos Ana, no lo dudamos. Se merecía el reconocimiento a una vida dedicada a la defensa de los Derechos Humanos. Por haber contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres y las mujeres. Por su lucha contra la injusticia, la pobreza, la ignorancia. Por su defensa de la libertad y los derechos humanos.

El Teatro Clunia, antigua cárcel de Burgos, fue el lugar elegido para que muchos artistas, amistades y otras voces mostraran su reconocimiento a la poesía y humanidad de Marcos Ana, querían llenar el teatro y lo consiguieron, con el título de “A voz no Ahogada” en reconocimiento al homenaje velado que desde la cárcel hizo Marcos Ana a Miguel Hernández, junto a sus compañeros de prisión.

Recordar la integridad de sus palabras es el mejor legado que nos puede dejar una vida de penurias y marcada por la guerra:

“Yo me sentiría completamente desgraciado si ,después de haber pasado veintitrés años en la cárcel, mi única venganza fuera llenar la cabeza de plomo a aquellos que fueron los causantes de que yo dejara media vida y toda mi juventud en la prisión”.

“Si pretendiera saciar con sangre los años que pasé en prisión, me sentiría desgraciado; ni un muerto, ni mil muertos, ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mi estos trozos de mi vida que yo he dejado en los patios y en las celdas de las cárceles”.

“Lo único que me podría recompensar un poco la vida es ver triunfar los ideales por los cuales yo he luchado, por los cuales ha luchado toda una generación”

Desde Burgos Dijital agradecer y felicitar a Juan Vallejo por el empeño y la garra que ha puesto en este homenaje a su amigo Marcos Ana.