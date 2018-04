Dos tránsfugas más en el Ayuntamiento de Burgos

Por Miquel P

Según la Real Academia Española, en su segunda acepción, un/a tránsfuga es aquella “Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”,ergo Raúl Salinero y Blanca Guinea Ochaita son desde ayer tránsfugas si nos atenemos a las declaraciones que han realizado junto a su secretario autonómico Pablo Fernández, en la que han afirmado que “NO entregarán sus actas y continuarán en el Ayuntamiento de Burgos como concejales no adscritos”.

Se da el agravante en que ambos tránsfugas firmaron en su día, a bombo y platillo y junto al resto de los miembros de la lista electoral de Imagina Burgos un documento por el que se comprometían a la entrega del acta si así se lo exigía la formación. Esto, sin tener una vinculación legal porque el acta es personal, sí apelaba a su conciencia, honor y dignidad como personas y futuros cargos públicos. Ambos han despreciado esos conceptos y la voluntad de 157 personas que votaron en la consulta.

El nombre de ambos quedará ligado ya al de otros y otras tránsfugas que se cambiaron de chaqueta ( en el caso de Raúl además con reincidencia) con anterioridad pero mantuvieron sus cargos y sus emolumentos. Si ya la política está desprestigiada para amplios sectores de la ciudadanía, acciones como éstas echan otra paletada de oprobio e indignidad sobre la representación pública, y vienen a decir a la gente: “Da igual que votes o no, a quién votes y para qué, que luego ya haré yo con mi capa un sayo”.

Cada vez que nos preguntemos por qué la gente no acude a votar, por qué no se afilia a los partidos políticos o por qué no se compromete con lo político y lo social, deberemos recordar acciones indignas como ésta que vienen a hacer verdad esa “sabiduría” popular del todos son iguales.

¿Y qué hará Imagina Burgos? Si no da la pelea, denunciándolos como tránsfugas y tratando de dificultarles su intervención en el Ayuntamiento, estará dando cobertura de facto a un accionar que tiene las consecuencias ya descritas arriba. ¿Y Podemos? ¿Va a permitir tener dentro de sus filas a dos tránsfugas? ¿Esa es la nueva política? ¿Tener cargos públicos sin haberse presentado a las elecciones? Ahora tiene la gente de Pablo Iglesias una oportunidad para demostrar que aun queda dentro de Podemos algo del empuje originario que hablaba de nuevas maneras de hacer política, de democratizar la representación política y de ética y conciencia, de “mandar obedeciendo”. ¿Estará a la altura?

Malos tiempos nos han tocado,Sancho…

