La Contaminación Lumínica impide disfrutar del espectáculo celeste

Por Asociación Astronómica de Burgos

En cabecera, una imagen panorámica del astrofotógrafo Jesús Peláez, donde se ha utilizado un filtro UHC contra la polución lumínica para poder contrastar mejor la Vía Láctea.

La fotografía fue tomada desde el Observatorio Lodoso, tratando de luchar contra la contaminación lumínica que genera Burgos justo hacia el sureste. Es un problema que pasa desapercibido para los que no observan el cielo habitualmente. Sin embargo es una pena que las autoridades municipales no sean conscientes de que se puede compaginar eficiencia energética, iluminación eficiente y calidad del cielo. A día de hoy muchos jóvenes no han visto nunca en el cielo la imagen del arco que la Vía Láctea genera en el cielo, precisamente porque su débil luminosidad requiere una mayor oscuridad del cielo.

Desde la Asociación Astronómica de Burgos hacemos un llamamiento a los responsables de diseñar nuestro alumbrado público, para que tomen conciencia de la necesidad de cuidar nuestros cielos y mantenerlos limpios de la luz parásita que nos impide disfrutar de un espectáculo gratuito y extraordinariamente enriquecedor para nuestro conocimiento.

Parece que hay proyectos para cambiar las farolas en nuestros pueblos y ciudades por LEDs, veremos si mejora nuestro cielo.