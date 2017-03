Desmontando los mitos del Sr Ibáñez, procurador del PP en las Cortes

Declaraba hoy el procurador del Partido Popular por Burgos, Ángel Ibáñez, que en la Comisión de Investigación sobre el HUBU en las Cortes de Castilla y León “se ha desmontado el mito” sobre el Hospital Universitario de Burgos y que “las sospechas que vienen denunciando algunas formaciones se han desmoronado como un castillo de naipes”.

Desde Sanidad Pública Sí queremos decirle al Sr. Ibáñez que lo que se está desmoronando como un castillo de naipes es su hospital. ¿O es que no se ha enterado de las goteras, las grietas o las fachadas que se caen?

Que no se hayan podido probar hasta ahora las irregularidades que denunciamos no demuestra como usted dice que no las haya habido. Ya se han encargado ustedes de que en la Comisión fueran mayoría los comparecientes amigos suyos.

Lo que sí está demostrado es que a ustedes la constructora les dio gato por liebre. Les han construido un hospital que vale bastante menos de los 1600 millones que vamos a pagar. Y todo gracias a esa fórmula de concesión que ustedes idearon y que ha sido un coladero por el que las empresas concesionarias han visto la oportunidad de hacer negocio saqueando las arcas públicas y generando una deuda que nos está impidiendo contratar personal o mantener una atención primaria digna en las zonas rurales.

A ustedes, como parte del gobierno, les correspondía velar por los intereses de los ciudadanos de esta comunidad. Pero han preferido defender los intereses de las empresas constructoras.

El”mito” que en realidad se está desmoronando sobre el HUBU es el que ustedes defendían con aquello de que era “un modelo estupendo”. Porque cada vez hay más información que demuestra que es perjudicial para el interés general. Y junto al mito se desmorona la credibilidad de los gobernantes del PP de Castilla y León, que siguen negando la evidencia.

Aún están a tiempo de rectificar.

Relacionado

Duelo en la Comisión de investigación del HUBU