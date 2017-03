Asamblea abierta a toda la comunidad educativa hoy 2 de marzo

Por Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos

Con motivo de la huelga de educación convocada para el 9 de marzo, hoy jueves 2 de marzo, la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos celebra una asamblea abierta a toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias) en el IES Pintor Luis Sáez a las 19:00.

Desde la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos llamamos a secundar la huelga de enseñanza convocada para el día 9 DE MARZO.

Razones no faltan, porque seguimos igual, ante una situación que no va a cambiar si no la cambiamos nosotr@s. No basta con decir públicamente que no estamos de acuerdo con los recortes y que la situación es irreversible. Tampoco podemos esperar nada de “negociaciones” ficticias con la Administración educativa.

Desde la Plataforma llamamos a resistir ante la agresión privatizadora neoliberal y tenemos que resistir tod@s junt@s; familias, docentes, estudiantes y el resto de trabajadoras y trabajadores del sistema educativo. Nos va en ello un derecho fundamental, que no podemos permitir que se nos siga robando. Animamos a toda la sociedad a rebelarse en la calle contra la LOMCE y los recortes, y a toda la Comunidad Educativa a secundar una huelga en la que nos jugamos mucho, el futuro de la educación de este país.

Exigimos la derogación inmediata de la LOMCE y la recuperación de nuestros derechos.

Vamos a salir de nuevo a la calle, porque queremos:

Un modelo de escuela inclusiva, participativa y abierta, acorde con la realidad social actual, cuya estabilidad esté garantizada por un amplio respaldo social

Recuperación del poder adquisitivo y la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado y del personal no docente.

No a la masificación en las aulas. Reducción de la ratio.

Aumento de los recursos para la atención a la diversidad.

Una oferta de Empleo Docente acorde con las necesidades reales. Más profesorado en los cent ros y reducción del horario lectivo. No a la precariedad de interinos e interinas.

Un sistema educativo con financiación adecuada y en el que los recursos públicos vayan a la Red Pública. No a los recortes. No a los conciertos.

Prórroga indefinida de la jubilación LOE y la anticipada. No al aumento de la edad de jubilación.

Una Escuela Pública, Laica y Gratuita. Por la gratuidad de los libros de texto, actividades extraescolares y servicios complementarios. Recuperación de la gestión pública de los servicios educativos.

Reducción de las tasas universitarias y aumento del número de becas y su cuantía.

Y mientras tanto, vemos que a la privada ni tocarla: autorización de nuevas enseñanzas, conciertos innecesarios, subvenciones millonarias,…