El consejero de Sanidad miente y desprecia la movilización ciudadana sobre el Hospital de Burgos

Por Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos Tras la última manifestación que esta Plataforma convocó en Burgos, seguida por no menos de 10.000 ciudadanos, por vez primera, la Junta d Castilla y León, su Consejero de Sanidad Antonio María Sáez Aguado ha emitido algunas opiniones al respecto. Desde nuestro punto de vista, eso sí, sin mostrar el más mínimo interés, faltando a la verdad y despreciando la movilización ciudadana. La Plataforma por la Sanidad Pública se dirige al Consejero mediante esta carta abierta en la cual muestra el total desacuerdo con sus reacciones. Por cierto, después de haber solictado esta Plataforma una reunión con el Presidente de la Comunidad Juan Vicente Herrera , a fecha de hoy no ha respondido.

Sr Consejero

Hemos leído en la prensa de los últimos días cómo por primera vez, hacía usted referencia a una remota posibilidad de abordar el asunto de la recuperación del HUBU si bien con connotaciones todas negativas y evidente menosprecio a la opinión de esta Plataforma y a sus movilizaciones.

También llama la atención el apremio a la Comisión de Investigación para que concluya sus trabajos, cuando las decisiones y actitudes de su Gobierno y de los procuradores del Partido Popular en la Comisión han menoscabado de forma importante su capacidad de trabajo e investigación: limitación de comparecientes, documentos a los que aún no se ha tenido acceso, denegación de asistencia a los miembros de la Comisión por parte de peritos y técnicos, y ni el más mínimo atisbo de curiosidad científica ni de autocrítica durante los trabajos de la misma.

Tampoco queremos entrar en su negación de lo obvio cuando desmiente el carácter precario de los contratos de tantísimos sanitarios de esta Comunidad Autónoma, así que vayamos al grano:

– No es cierto que las CCAA hayan desestimado revertir los hospitales PFI. En Cantabria, el gobierno regional, desde el mismo día de su constitución ha abierto un proceso de investigación, de sanciones y judicial para recuperar Valdecilla. El gobierno de Valencia ha anunciado oficialmente que no va a proseguir con la Concesión de Alzira a partir de 2018. ¿Qué necesitamos en Burgos para revertir el HUBU? ¿Otro Consejero? ¿Otro Gobierno?

– No es cierto que el único procedimiento para recuperar el HUBU sea el pago al concesionario de la inversión más el lucro cesante bruto. Evidentemente este sería un resultado muy oneroso e inconveniente. Pero usted sabe que en Burgos, en Abril de 2015 pudimos conocer cómo se había hecho en Francia en el CHSF. Lo explicamos al público, lo explicamos a todos los partidos concurrentes a las elecciones autonómicas y le invitamos personalmente a usted a una reunión a la que finalmente envió a dos altos cargos de su Consejería a los que el director francés explicó durante tres horas en un hotel de esta capital cómo lo habían hecho. Allí no costó dinero, ahorraron más de 600 millones de euros. Allí quisieron, ¿por qué no aquí?

– Sí que es cierto que esta Plataforma no ha elaborado un plan económico concreto que ponga cifras al proceso de recuperación. No tenemos la documentación necesaria, pero le aseguro que en la Consejería y en la Junta en general hay técnicos funcionarios que estarían encantados de realizar la labor y acabar con el escándalo económico del HUBU que sangra las arcas del sistema sanitario de toda la Región.

Sabemos cómo hacerlo. Sin perjuicio de otras vías y la exigencia de las responsabilidades que pudieran haberse dado, repetimos otra vez cómo se ha hecho en otros sitios. Partiendo de un estudio imparcial, objetivo y completo de lo que ha pasado en el HUBU:

● Desde el punto de vista económico, es necesario saber sin género de dudas, cuanto se ha pagado, si realmente se corresponde con lo ejecutado y cuánto está previsto gastar en lo que queda del contrato. Es necesario contrastar el coste con el que hubiera correspondido a la ejecución del hospital por la vía clásica. Es imprescindible una valoración de la oportunidad de recuperación en los diversos escenarios posibles. El Consejo de Cuentas de Castilla y León, organismo dependiente de nuestras Cortes sería una excelente opción para realizar este estudio.

● La revisión imparcial de todo el procedimiento administrativo durante todo el proceso es algo ineludible; tenemos fundadas sospechas de que en todo él pudo haber numerosas irregularidades.

● La evaluación exhaustiva de la infraestructura, del edificio desde los cimientos hasta los tejados, levantando acta formal de cuantas deficiencias e irregularidades pudieran apreciarse tanto en la construcción como en la fase de mantenimiento.

● La evaluación exhaustiva del equipamiento, tanto su adecuación, el precio satisfecho, el estado de uso y el mecanismo previsto y realmente operativo de su mantenimiento y reposición.

● La mejora de los sistemas de control y el registro exhaustivo de cuantas incidencias e incumplimientos se produzcan por parte de la concesionaria. Tienen ustedes a su disposición miles de profesionales del Sacyl, espectadores cotidianos del sinsentido del HUBU. Escuchen sus experiencias.

Con todo ese bagaje y una firme convicción política se puede establecer un proceso de renegociación del contrato en el que la Junta tendría una posición muy favorable. Así se ha hecho en otros lugares con resultado tremendamente favorable al interés público traducido en cientos de millones de euros de ahorro​. Para nosotros ese es el único objetivo y suponemos que lo sea igualmente para el Gobierno de la Junta de Castilla y León.

