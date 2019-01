Los pacientes del Centro de Salud “Los Cubos” están hartos por la falta de médicos

Cartas de los lectores Denuncian que empezaron la semana con 6 médicos y que la cobertura de las plazas vacantes decaen hasta terminar el viernes con 3

A fecha de hoy martes 22 de Enero, hemos conocido como se sustituyen esta semana a las tres médicas del Centro de Salud Los Cubos.

Ayer día 21 tuvimos 6 médicos, hoy día 22 hemos tenido 7.

Mañana día 23 tendremos 6, el jueves dos sustitutos lo que nos da un total de 5 y, el viernes solo tendremos 3 médicos, PARA UNAS 14.000 CARTILLAS. Además sabemos que hay quejas de algún sustituto, de que cada día le mandan a una consulta distinta.

Ante esta situación pensamos que, tanto el Consejero como la Gerente de Atención Primaria son unos auténticos anti- sistema, pues de esta forma que actúan, nos llevan a la privatización de la Atención Primaria, y decimos que son anti-sistema porque se están cargando el Sistema Sanitario catalogado como lo mejor del mundo.

El Consejero ofrece como solución contratar médicos sin especialidad, algo que es totalmente ILEGAL. Que las acumulaciones de trabajo (hacerse cargo de los pacientes de los compañeros ausentes en jornada ordinaria) sea retribuidas. A esto se le llama Chantaje. Incluso el Consejero dice que, no cierra el SUAP de Gamonal por temor a tener 5.000 personas manifestándose en la calle, sería peor que los que protestamos en la zona de Los Cubos. Ante estas palabras del consejero, debemos demostrar que en esta zona somos capaces de ser mucha gente, para eso, hacemos un llamamiento a los vecinos a que protestemos en masa, ya no solo en las concentraciones, sino que debemos ir más allá, Que esto no se entienda que es una lucha entre el SUAP de Gamonal y Los Cubos, sino contra los gestores.

Pensamos que esta situación que han generado ellos, no puede ni debe seguir así, por lo tanto, Exigimos su inmediata DIMISION y la restitución de las 3 médicas en sus puestos, sin obligación de hacer guardias en el SUAP DE GAMONAL

RECORDAMOS QUE, MAÑANA DIA 23 Y TODOS LOS MIERCOLES SIGUIENTES, SEGUIREMOS CON LAS CONCENTRACIONES A LAS 12.15 Y 18.00 HORAS, PLANTEANDONOS INCLUSO OTRAS MEDIDAS DE PROTESTA