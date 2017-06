Contra las agresiones machistas en las fiestas de Burgos

Se acercan las fiestas de nuestra ciudad y comenzamos la campaña contra las agresiones machistas, mañana día 16 estaremos en el parral informando y desobedeciendo al sistema patriarcal, juntas somos más fuertes: Nos organizamos y luchamos!

Por unas fiestas libres de agresiones sexistas!

Tras las agresiones ocurridas durante las últimas fiestas masivas (sanfermines, Viña…) desde la Asamblea Feminista de Burgos subrayamos la urgencia de visibilizar y denunciar estas violencias, y prevenirlas en los espacios festivos, donde parece que todo vale y donde los matxirulos muchas veces actúan con total impunidad. Hemos de dejar claro que las fiestas también sean nuestras y que las debemos poder disfrutar todas, libres de agresiones sexistas.

Es por ello que aprovechamos las próximas Fiestas de Burgos para posicionarnos nuevamente frente a estas agresiones. Decimos: de fiesta NO TODO VALE, NI TODO ESTÁ PERMITIDO. Hemos de problematizar la normalidad patriarcal matxirula, porque las agresiones son muchas y disfrazadas de formas diversas: “piropos” no demandados; tocamientos, baboso-acoso (“acosar no es ligar”) y actitudes pseudocaballerosas que no demuestran sino machismo.

Todas estas violencias contra las mujeres son la expresión del sistema patriarcal en el ámbito festivo: nos oprime, nos obliga y nos quiere calladitas, sometidas. Desde la Asamblea Feministas de Burgos hacemos, muy al contrario, un llamamiento a la AUTODEFENSA y a la AUTORGANIZACIÓN, para darnos juntas herramientas de lucha eficaces que no solo pongan en evidencia este tipo de conductas sino que también nos permitan defendernos organizada y solidariamente contra los agresores.

Ninguna agresión sin respuesta: la calle y la noche también son nuestras!

Ante las agresiones sexistas: lucha feminista!