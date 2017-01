La Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita exige el fin de las subvenciones a los centros privados (concertados)

Por Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos

Con el lema “Ni conciertos ni recortes en la Pública”, la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita ha convocado una concentración para reclamar el fin del sistema de conciertos en la educación, por el cual se sostienen con fondos públicos Centros educativos privados. En los primeros meses de este año 2.017 se va a llevar a cabo en Castilla y León la renovación de conciertos educativos, y posible concesión de nuevos, para los próximos seis cursos escolares (el plazo, antes de cuatro años, fue ampliado a seis por la Lomce). Ante este hecho, la Plataforma ha querido recordar su firme compromiso con la escuela pública y su rechazo a los conciertos. Movilizaciones similares se están produciendo en otras Comunidades Autónomas.

Pese al frío reinante, el 18 de enero, a las 19 horas, unas 50 personas han respondido a la llamada y se han sumado a la concentración, en la cual se han coreado proclamas en pro de la enseñanza pública y contra la financiación pública de escuelas privadas, y se ha leído un texto reivindicativo y explicativo de la postura de la Plataforma.

Debe recordarse que el recurso a los conciertos educativos se planteó como una medida transitoria ante la insuficiencia de centros públicos en los años 80; y que, por tanto, ya es hora de superar esa medida y exigir a nuestras Administraciones que apuesten por una red de centros 100% pública. Es inaceptable que se siga entregando dinero a escuelas privadas mientras se siguen produciendo recortes y suprimiendo unidades y puestos de trabajo en la enseñanza pública. Además, es un hecho patente que las escuelas privadas concertadas no escolarizan a todo el mundo por igual, pese que tienen obligación de hacerlo; en sus Centros apenas se encuentran inmigrantes o personas de entornos sociales desfavorecidos, y no es raro que requieran aportaciones económicas que muchas familias no pueden afrontar.

La Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos ha concluido la concentración planteando las siguientes exigencias a la Administración: