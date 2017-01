Ciudadanos Burgos y la feria cárnica de Campofrío

Por Jorge García Velasco

Ciudadanos Burgos, populismo y chanzas.

Por toda la ciudadanía es conocido más que de sobra que tras el terrible incendio de Campofrío, todas nuestras instituciones públicas se volcaron en la reconstrucción de la fábrica. Hablamos de más de 40 millones de euros entre bonificaciones, exenciones y subvenciones para evitar que a los propietarios de la empresa cárnica se les ocurriera tan siquiera pensar en no reconstruir la fábrica y echar a más de 800 personas a la calle. Ahora mismo con la fábrica ya abierta, vemos como los costes han sido de 225 millones de euros (incluyendo una modernización).

Bien, tengamos en cuenta algo primero, las aseguradoras cubrieron las consecuencias del incendio con 313 millones de euros, 69 de ellos como núcleo cesante de un año de inactividad. A partir de esta cifra vemos como sin dinero público se podía haber reconstruido la fábrica sin ayudas públicas, pero hay grupo políticos como PP y PSOE que se tenían que sacar la foto como salvadores de tamaño drama.

Entre otras cosas se concedió por parte de la Junta de CyL una ayuda como de 426 euros a cada trabajadora afectada por el ERTE (3 millones de euros en total, mientras que 25,9 millones eran una subvención directa de la Junta) y es más esta ayuda no solo se dio a las trabajadoras de Campofrío, sino que también se dio a trabajadores como la empresa Embutidos Rodríguez de León. Solo una duda, si no hubiera habido un incendio en una fábrica… ¿Le hubieran importado algo las personas que se iban al paro al señor Juan Vicente Herrera? La respuesta seguramente sea NO, pero las elecciones quedaban pronto…

En este artículo no buscamos culpar a los trabajadores, que lo único que quieren es poder ganarse el pan y para los que toda esta situación ha sido complicada con estos dos años sin trabajar, sino señalar que las diferentes instituciones públicas han hecho aquello que tanto dicen criticar, eso del populismo.

Ya en esta legislatura, en Diciembre de 2016 se aprobó que el ayuntamiento de Burgos realice una exención del 95% de impuestos por la actividad económica generada y del IBI a Campofrío durante los próximos 15 años, lo que supone un coste al ayuntamiento de Burgos de 7 millones de euros aproximadamente. Ante esta propuesta votaron a favor tanto PP, como PSOE y Ciudadanos, con la única discrepancia de Imagina Burgos. Esta propuesta no deja de ser un trato totalmente discriminatorio a todas esas personas y familias a las que nadie hace exenciones de impuestos o a esas empresas que han sufrido la crisis a las que tampoco se las hacen estos gestos.

No contentos con todo esto que ya hemos comentado, Ciudadanos Burgos, los protagonistas de nuestra historia proponen para el pleno de este viernes realizar una feria cárnica en colaboración con Campofrío que garantice beneficios y clientes a la misma y a la que el ayuntamiento dotaría de “los recursos e instalaciones necesarias” para dicho evento que sería organizado por la empresa, señalan en su moción. Esta moción no deja de ser un apoyo desmedido a una empresa a la que se ha ayudado más que de sobra por las administraciones públicas.

Esta chanza porque es lo que parece ya, una broma de muy mal gusto recuerda en cierta medida a aquella escena de “Bienvenido Mr Marshall” en la que el pueblo recibe a los “americanos” con una marcha y una canción y con el pueblo entero a disposición. ¡Vaya! Esta podría ser una idea para una moción del próximo mes de Cs, recibir a los jefes y empresarios con bailes, canciones y alabanzas.

En conclusión, ni es razonable, ni es útil para la mayoría de la población esta cadena de actos de servidumbre con una empresa porque este ayuntamiento parece ser una plataforma al servicio de las grandes empresas, algo que no se le habría ocurrido ni a Berlanga, que una institución pública que debe representar los intereses de sus habitantes.