[Fotos]”Disculpen las molestias nos están asesinando”, manifestación del 8M en Burgos

Por Burgos Dijital

De “histórica” ha sido calificada por toda la población la manifestación del Día de la Mujer, un 8M que pasará de nuevo a ser analizado en los libros de texto, un cúmulo de hartazgo ha tenido que desembocar en una salida a las calles de las ciudades para hacerse oir y decir, “hasta aquí hemos llegado”.

Con una cabecera espectacular “Disculpen las molestias, nos están asesinando” arropada y seguida de cientos de voces que gritaban “Aquí están las feministas” acompañado del jocoso “Manolo hazte la cena solo”.

La cabecera tardó en ponerse en marcha más de 30 minutos debido a la gran multitud , empezando a la altura del número 40 de la calle Vitoria para dejar entrar a más y más personas, fundamentalmente mujeres que ocupaban la plaza del Mio Cid y hasta los soportales de Antón.

Una gigantesca manifestación sin precedentes. Esto no es el final de un día 8M, esto es el principio del resto de los días del año, se acabó la insensibilidad de los gobernantes con la violencia asesina machista, con las diferencias salariales, con los cargos directivos elegidos a dedo en su 99% hombres e incluso en la Administración Pública, con los salarios ridículos y de hambre en los grandes centros comerciales, con la esclavitud y la falta de reconocimiento del trabajo doméstico de la mujer a la hora de pedir facilidades para la conciliación familiar, etc, y muchos etc.

Como punto bobo a la manifestación se puede decir que apareció una persona con pulseritas y banderas de España con un cartel casero y unas pegatinas en las que leía “STOP feminazis”. Todo quedó en el respeto a la manifestación de cada persona.

