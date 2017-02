Febrero 2017: Cine y Literatura

Desde su aparición y gracias a su temprana orientación narrativa, el cine goza de una intensa relación con la literatura, un vínculo que tiene además, múltiples formas de expresarse y materializarse en la gran pantalla. Si el cine ha recibido de la literatura relatos, argumentos, formas y estilos, esta, en todo el último siglo, va recibiendo del cine diferentes modos de mirar y una nueva concepción narrativa.

Estas zonas de convergencia entre ambos lenguajes se hacen muy claras en la intertextualidad presente en los diferentes films que adaptan, versionan o inspiran sus guiones en piezas teatrales, novelas, cómics, relatos cortos o incluso poemarios; o en los también numerosos ejemplos de películas cuyo núcleo temático reside en la vida de escritores reales y ficticios, o incluso en la reflexión sobre el proceso creativo desarrollado en sus obras.

Las películas que componen este ciclo representan de forma muy clara la multiplicidad de facetas y enfoques que admite este tándem: la poética y metaliteraria biografía del genial poeta y símbolo chileno Pablo Neruda del director Pablo Larraín en Neruda; la siempre compleja tarea de adaptación de obras literarias respecto a la obra de escritoras separadas por el tiempo y, sin embargo, próximas en su mirada crítica a la sociedad en la viven, que afrontan de forma personalísima Park Chan-wook con la novela contemporánea de Sarah Waters en La doncella y Whit Stillman en Amor y amistad frente a la novela clásica de Jane Austen o la aproximación que realiza Philippe Faucon a la figura y la poesía de Fátima Elayoubi en Fatima.

En cualquier caso todo parece indicar que, pese a todo pronóstico, a estas alturas del siglo XXI el binomio cine-literatura está muy lejos de haber agotado sus posibilidades y sigue proporcionando un caudal inagotable de historias.

Jueves, 2 de Febrero 2017

FATIMA de Philippe Faucon ESTRENO

Dirección: Philippe Faucon Guión: Philippe Faucon adaptación de l poemario Lady Susan Montaje: Sophie Mandonnet Fotografía: Laurent Fenart Música: Robert Marcel Lepage Intérpretes: Soria Zeroual, Zita Hanrot, Mehdi Senoussi, Franck Andrieux, Yolanda Mpele. Francia, 2015, 79 min.

Fatima es una musulmana inmigrante de origen árabe que es madre de dos hijas: Souad, una adolescente rebelde de 15 años, y Nesrine, una joven de 18 años que está empezando la Universidad y quiere ser médico. Fatima trabaja como señora de la limpieza con turnos de trabajo poco convencionales. Un día, se cae por las escaleras. Durante su paro laboral, Fatima empieza a escribir en árabe lo que no ha podido decir en francés a sus hijas hasta ese momento.

Un guión con origen literario, inspirado en los poemas y escritos autobiográficos de una de esas mujeres de la primera generación de inmigrantes “que se levantan a las seis de la mañana para limpiar la suciedad de los demás y tirar adelante con sus hijos”, Fatima Elayoubi, recogidos en sus dos poemarios: Rezar a la luna y Por fin yo marcho sola, y trasladados con gran delicadeza a la pantalla.

Triunfadora de los anteriores premios Cesar, obtuvo los galardones a Mejor película, Guión adaptado y Actriz revelación.

Jueves, 9 de Febrero 2017

AMOR Y AMISTAD de Whit Stillman

Love and Friendship

Dirección: Whit Stillman Guión: Whit Stillman adaptación del relato de Jane Austen Lady Susan Montaje: Sophie Corra Fotografía: Richard Van Oosterhout Música: Mark Suozzo Intérpretes: Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Stephen Fry, Emma Greenwell, James Fleet, Jemma Redgrave, Jenn Murray, Tom Bennett, Morfydd Clark, Lochlann O’Mearáin, Kelly Campbell, Justin Edwards, Conor MacNeill, Ross Mac Mahon.

Irlanda, 2016, 94 min.

Año 1790. La joven viuda Lady Susan Vernon acude a la hacienda de su familia política, con la intención de acallar los rumores acerca de su vida personal y sus flirteos en la élite social. Mientras está viviendo allí, decide buscarse un marido para ella y para su hija Federica, aunque la joven es reacia al matrimonio.

Esta película está basada en una obra primeriza y poco conocida de Jane Austen, un relato con estructura epistolar que Stillman ha transformado en dialogado con grandes dosis de ingenio y respetando el sentido del humor, el sarcasmo, el lenguaje exquisito y la visión despiadada de sus contemporáneos, presentes en la mirada de Jane Austen y que han permitido a sus historias soportar el paso del tiempo.

Probablemente gran parte de la fortaleza de esta cinta reside en la calidad de unos diálogos ágiles y afilados que el director-guionista pone en boca de Kate Beckinsale y Chloë Sevigny, las dos actrices que repiten a las órdenes de Whit Stillman, como hace 18 años en The Last Days of Disco.

Jueves, 16 de Febrero 2017

NERUDA de Pablo Larraín

Dirección: Pablo Larraín Guión: Guillermo Calderón Montaje: Hervé Schneid Fotografía: Sergio Amstrong Música: Federico Jusid Intérpretes: Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán, Alfredo Castro, Pablo Derqui,Marcelo Alonso, Alejandro Goic, Antonia Zegers, Jaime Vadell, Diego Muñoz,Francisco Reyes, Michael Silva, Víctor Montero.

Chile, 2016, 107 min.

En 1948, el senador y escritor Pablo Neruda acusa al gobierno chileno de traicionar a los comunistas en el congreso. El presidente González Videla lo desafuera y ordena su captura. El poeta emprende la huida del país junto a su mujer. Mientras es perseguido por el prefecto de la policía, Neruda comienza a escribir “Canto general” y se convierte en símbolo de la libertad y leyenda literaria.

En esta nueva película Pablo Larraín prosigue el particular retrato de Chile que respira en su obra, enfocando a una figura esencial en ese paisaje: el poeta Pablo Neruda, según el propio director, “… más que un estudio del personaje, hemos intentado reflejar lo que en Chile llamamos lo nerudiano.(…) Pablo Neruda creó un universo muy complejo que hemos intentado reflejar utilizando los mecanismos de la ficción cinematográfica…”

Nominada a los Globos de Oro como Mejor Película de habla no inglesa

Jueves, 23 de Febrero 2017

LA DONCELLA de Park-Chan-wook

Ah-ga-ssi (The Handmaiden)

Dirección: Park.Chan-wook Guión: Park.Chan-wook y Jung Seo-kyung sobre una novela de Sarah Waters Montaje: Kim Sang-Bum y Kim Jae-Bum Fotografía: Chung Chung-hoon Música: Cho Young-wuk Intérpretes:Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Jo Jin-woong, Kim Tae-ri, Moon So-ri, Kim Hae-suk Corea del Sur, 2016, 145 min.

Corea, década de 1930, durante la colonización japonesa. Una joven, Sookee, es contratada como criada de una rica mujer japonesa, Hideko, que vive recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Sookee guarda un secreto, y con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés, planea algo para Hideko.

Inspirada en Fingersmith, la novela escrita en 2002 por la escritora galesa Sarah Waters, una mezcla de ficción histórica (ambientada en la época victoriana), narrativa gótica y género policiaco que fue llevada a la televisión por la BBC en una miniserie del mismo nombre. Park se mantiene fiel al eclecticismo del relato original al mezclar suspense, drama, y cuento erótico, así mismo mantiene la narración tripartita, estructurada en un formato Rashomon que le permite jugar a los espejos con sus personajes.

Park Chan-wook se ha rodeado de gran parte del equipo con el que sacó adelante Old Boy, ya que repite con el mismo director de fotografía y con el compositor de la banda sonora, cuestión que sin duda tiene mucho que ver con la belleza de cada plano y secuencia que se van encadenando rítmicamente. Cuenta además con el excelente trabajo de los actores, y especialmente de las actrices, sobre todo la pareja protagonista: Kim Tae-ri y Kim Min-hee, en una narración laberíntica que, sin embargo atrapa al espectador a lo largo de sus más de dos horas de duración.

Obtuvo el Premio del Público del Festival de Sitges de 2016 Love and friendship

