Tu compañía de internet bloquea la web womenonweb.org

Aunque en España se supone que se garantiza el derecho a abortar, en la práctica se ponen muchas trabas en el camino ya de por si difícil de quienes han decidido abortar.



Dos visitas, espaciadas en el tiempo, han de mediar antes de que una solicitud de aborto empiece a ser atendida. Solo en Cataluña esta medida se ha rebajado a una visita en el contexto de pandemia que estamos viviendo (pdf).



Según el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la capacidad de una mujer o chica para tomar sus propias decisiones sobre el embarazo «está en el centro mismo de [su] derecho fundamental a la igualdad, la privacidad y la integridad física y mental». El grupo también subrayó que cuando no es posible la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones legales y seguras, «los abortos en condiciones de riesgo causan la muerte de unas 47.000 mujeres cada año y otros cinco millones sufren alguna forma de discapacidad temporal o permanente«.



El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó una Observación General sobre el Derecho a la Vida en 2018 en la que se exhorta a los Estados a «no aplicar sanciones penales a las mujeres y chicas que se sometan a un aborto o a los proveedores de servicios médicos que les ayuden a hacerlo, ya que la adopción de esas medidas obliga a las mujeres y niñas a recurrir al aborto en condiciones de riesgo«.



La doctora Rebecca Gomperts, después de comprobar de primera mano las horrendas consecuencias de los abortos clandestinos a los que se someten muchas mujeres en países que desoyen las directrices de las Naciones Unidas, fundó Women on Waves (mujeres sobre las olas) en 1999, y Women on Web (mujeres en la red) en 2005. ambas ONG, dedicadas al derecho al aborto, tienen como objetivo prevenir los abortos inseguros y capacitar a las mujeres para que ejerzan sus derechos humanos a la autonomía física y mental.

Métodos de censura de los proveedores españoles

Sin embargo, desde enero, esta web internacional, https://womenonweb.org/ , que informa y facilita el acceso a la forma más segura de aborto, la combinación de Misoprostol y Mifepristone, está bloqueada por todas las grandes compañías de telecomunicaciones en territorio español.



Movistar, Vodafone, Orange, Masmóvil, Euskaltel han usado formas distintas de censura para evitar que sus clientes accedan a este sitio web.



No es la primera vez que esta organización se ve bloqueada por las grandes compañías proveedoras de internet en varios países. Este informe de 2019 de ooni.org ilustra cómo se ejecutó el bloqueo a las websites de esta organización en Brasil, Irán, Turquía, Corea del Sur y Arabia Saudita en 2019. Ahora España se ha unido a este club de censura antiabortista.



Desde Women on Web se pide al público en general:

1- Comprobar que NO se tiene acceso a https://www.womenonweb.org/ y hacer captura de pantalla



2- Enviar esa captura a nobloc@3msg.es



3- Tuitear, llamar o escribir a la operadora que nos factura por el servicio de internet pidiendo explicaciones con el hashtag #abortoSinCensura



4- Tuitear, llamar o escribir a diputadas/os que puedan apoyar el desbloqueo #abortoSinCensura



5- Realizar este test para dejar evidencias técnicas de la censura en las diferentes redes, a través de el Open Observatory of Network Interference (OONI) https://frama.link/test-censura-women-on-web



Más información y recursos en

https://sindominio.net/sincensura/

https://network23.org/ana/category/texto/