“El resplandor de un water ambulante llamado Trump” por Juan Vallejo

Por Juan Vallejo

Me viene a la mente el título de la película excelente de Giuseppe Tornatore, interpretada magistralmente por Jim Sturgess “La mejor oferta”, en la que el actor interpreta a un subastador sin escrúpulos, que, ayudado por un cómplice ( papel que borda Donald Sutherland ), iba atesorando bellísimos retratos de mujeres de todas las épocas de la pintura, hasta colmar las paredes de una estancia secreta y blindada para gozo y satisfacción de una misantropía enfermiza y obsesiva que le llevó a la ruina económica y mental. Una ambición alucinante por el arte que destruye tanto a ignorantes como a sabios.

Viene esto a cuento por el water que el Guggenheim neoyorquino ha ofrecido a través de un correo electrónico al presidente Trump. Lo ha hecho la comisaria Nanci Spector en respuesta al capricho de la melania dama, que pedía un paisaje nevado de Van Gogh.

Ante la imposibilidad, incredulidad y perplejidad del préstamo de esta delicada e invaluable pieza, que vendrá al museo homónimo de Bilbao, se le ha ofrecido al áureo y melifluo matrimonio ocupantes de la Casa Blanca, un inodoro de oro macizo, cuyo autor Maurizio Cattelan, bajo el título, Trono, quiso que durante su exposición, en él desocupasen miles de visitantes al museo, en cuyos servicios se ubicó el cagadero dorado para deleite de las colas que en él se presentaron.

Esta torre de mierda dorada que es el presidente americano, al que la raza negra se le antoja mierda negra, es un poema épico burlesco permanente. A su fantasía medieval, se le añade una corte de huríes que más que caminar levitan en torno al Despacho Oval, mientras juegan a ver qué antojo cojo para goce de su abortado magín.

Delacroix, Rothko, Jaspers Johns, ha formado parte de esas paredes poderosas, con la certeza de que sus moradores hicieron eco de su admiración y sensibilidad, como lo hiciera el Presidente Clinton con sus solos de flauta tan bien acompañados. Porque en este despacho, ahora ocupado por la vaciedad, es decir vacío de cualquier intelecto, se urden crímenes, guerras y caprichos mil que nos asombrarían si sus paredes hablaran.

La contraoferta de Nancy Spector a esa especie de crisálida que es el matrimonio Trump y su enjambre de mariposas, es la mejor oferta. No hubiera servido un Caravaggio, por ejemplo; ni siquiera el cuadro donde Judith degüella al Bautista ( esta obra siempre me ha fascinado: la inercia del pendiente de la hermosa Judith al oscilar hacia adelante por el ímpetu infligido en el tajo que desangra a San Juan, que es el autorretrato de Michelangelo Merisi, y un parecido impresionante con el exministro Alborch, tal vez sea el aire atrapado más “visible”de la historia de la Pintura ). No, no hubiera servido ninguno de los otros maestros de la luz, no les conocen. El resplandor de este water ambulante que es Trump, atascado de megalomanía y libertades civiles, es una constante agresión al mundo que observa aterrado cómo un lunático inculto azuza la letal contaminación de océanos y espacios, mientras corifeos insaciables criminales, apoyan su actitud.

Al mundo le ha caído un mesías enloquecido que se cree Alejandro Magno, cuando en realidad es un Calígula o Nerón cualquiera capaz de desollar a la humanidad meando en un retrete de oro.