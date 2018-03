Por Asamblea de Parados y Precarios de Burgos

Junto con distintas organizaciones de todo el estado, la Asamblea de Parados y Precarios de Burgos esta participando en la marcha (dos de sus miembros) y ha organizado autobuses para apoyar acudiendo a la manifestación de Madrid el próximo día 24, cuyos billetes a simbólico precio de 7 € se pueden apuntar en la sede de esta organización C/ Calera 12 – bajo CGT

La Marea Básica organiza la “Marcha por la Renta Básica,contra el Paro y la Precariedad Laboral”, con salida desde León el 10 de Marzo y llegada a Madrid el 24 de Marzo.

El desempleo y la precariedad laboral afecta en España a más de 10.000.000 de personas.

Fruto de las Marchas de la Dignidad de 2013 y 2014, tras el 22M, surge un colectivo formado por personas desempleadas y precarias que se ha dado en llamar Marea Básica. Pretende llevar a cabo un Proyecto de transformación de la sociedad a través de la intervención y lucha social protagonizada por personas desempleadas y trabajadores precarios.

La Marea Básica interviene activamente contra el paro, la precariedad en el empleo, la corrupción pública, la pobreza y la exclusión social y a favor de un empleo digno, una sanidad y educación públicas, el derecho universal a la vivienda, los derechos laborales y una Renta Básica para la ciudadanía.

La Marea Básica exige que se cumpla de inmediato la Carta Social Europea para atender la pobreza de quienes no tienen recursos ni medios para disponer de las mínimas necesidades básicas humanas.

Como se establece en este tratado ninguna prestación ni pensión, sea contributiva o no, puede estar por debajo del umbral de la pobreza, establecido al día de hoy en 674 euros mensuales.

La RENTA BÁSICA es necesaria, incondicional, individual y universal. Sin estas características no se considera Renta Básica.

Con esta reivindicación y exigencia se ha iniciado el sábado 10 de marzo una Marcha León-Madrid en la que participan cientos de personas de toda la geografía española.

Se invita a toda la ciudadanía a participar en este acto para despedir a las personas integrantes de esta Marcha por la Dignidad.

Las etapas de la Marcha son las siguientes:

.- Mayorga – 11 de Marzo

.- Rioseco – 12 de Marzo

.- Villanubla – 13 de Marzo

.- Valladolid – 14 de Marzo

.- Tordesillas – 15 de Marzo

.- Medina del Campo – 16 de Marzo

.- Arévalo – 17 de Marzo

.- Villacastín – 18 de Marzo

.- San Rafael – 19 de Marzo

.- Collado Villalba – 20 de Marzo

.- Madrid – 24 de Marzo – Destino Final