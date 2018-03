Ante el acoso sexual en la Universidad de Burgos

Por acciónenred

A raíz de la publicación el 8 de marzo en el DB sobre un caso de acoso sexual en la Universidad de Burgos, queremos hacer las siguientes consideraciones.

Ante un caso de acoso sexual, se requiere de dos premisas: que la víctima se sienta escuchada ante la denuncia planteada y una investigación adecuada.

Según Marie France Hirigoyen[1] en el acoso, la victima al principio no se da cuenta que está siendo manipulada a no ser que la violencia se vuelva muy explícita. La relación perversa empieza con encantos, seducción, con pequeñas cosas para desestabilizar que no provoquen abiertamente un conflicto… Ésta parece la línea conductual aplicada en los casos habidos en la Universidad de Burgos relacionados con este profesor que se ofrece a explicar la materia de estudio, que escoge para docencia alumnado de primer curso, que su interés aparenta meramente en ayudar académicamente a la alumna, aumentando posteriormente la presión de acoso de forma más explícita, cuando la víctima es consciente de la situación e intenta evitarlo.

No podemos obviar que en estas situaciones existe una posición de poder: un superior en la jerarquía que dificulta a la víctima, salir de esa situación, como en este último caso, siendo sus efectos perniciosos y destructivos (ansiedad, suspenso de la asignatura, huida…)

Ante realidades como la descrita la Universidad de Burgos como institución pública, tiene el deber de adoptar una actitud activa ante este problema que se viene repitiendo. Ello debe plasmarse en concreto a través de la Unidad de Igualdad, donde según el art. 2 en sus funciones se establece entre otras “Prevenir y, en su caso, tratar los episodios de acoso sexual y acoso por razón de sexo en la Universidad”

Cabe preguntar ¿Se ha realizado algún tipo de prevención y/o sensibilización sobre acoso? ¿Se ha hecho lo suficiente al respecto? Por nuestra parte reiteramos de nuevo nuestra colaboración y disposición, al igual que lo hicimos ya en noviembre del 2016.

Esperamos que se investigue adecuadamente respecto del tipo de delito que se trata y con la celeridad necesaria, se tengan en cuenta los antecedentes de este señor, que a pesar de no haber sido tratados adecuadamente en las anteriores ocasiones, si evidencian unas conductas reiteradas respecto a las alumnas desde hace más de una década y se proceda a tomar las medidas disciplinarias y de prevención necesarias para evitar que otras alumnas de Químicas queden expuestas a sufrir de nuevo acoso sexual.

Lamentablemente, en muchas ocasiones estos delitos quedan impunes, como así ha ocurrido con anterioridad en la misma. Deseamos que se adopten las medidas necesarias y adecuadas para impedir que el acoso sexual se dé en la Universidad de Burgos.