La Universidad de Burgos se niega a pagar los quinquenios y sexenios al personal laboral PDI

Jueves 7 de Marzo, a las 12.30 horas, el Comité de Empresa del PDI laboral se concentra en el Rectorado de la UBU.

Se han roto las negociaciones del III Convenio colectivo ante la negativa de la Junta y de las universidades de asumir un mínimo de las demandas. La Universidad de Salamanca parece que puede unirse a la de León y podría pagar el primer quinquenio y sexenio completos. La Universidad de Burgos se niega, argumenta que ya ha ejecutado completamente el presupuesto de 2018 y de ahí no sale.

¿Por qué se concentran?

Por la discriminación que sufre este colectivo. En particular por la negativa de la Junta de Castilla y León a financiar los complementos de investigación y docencia de los profesores contratados doctores y colaboradores ( quinquenios y sexenios). La Junta parecía dispuesta, en conversaciones con los vicerrectores de PDI, a financiar estos complementos.

Pero a última hora se ha echado atrás . Argumenta que ha bajado el precio de las tasas y que no dispone de fondos. Que no importa que tengan reconocidos esos tramos de investigación y docencia, que no importa su esfuerzo para conseguir esos méritos, que no importa que a los compañeros funcionarios se les retribuya por esos mismos méritos, que no importa que en Galicia, Madrid, Andalucía, etc….sí se retribuyan al PDI laboral.

¿Por qué en el Rectorado de la UBU?

Porque la Universidad de Burgos jamás ha planteado reservar una partida pensando en acabar con la discriminación del colectivo. Otras Universidades en Castilla y León lo están haciendo, en León, por ejemplo, su profesorado laborar ya está percibiendo el 1er quinquenio y sexenio completos. Porque son empleados de la Universidad de Burgos y ella debe responder ante ellos.

¿Esta diferencia salarial es importante?

La no retribución de complementos al PDI laboral fijo e indefinido ( contratados doctores y colaboradores), pese a tener estos méritos reconocidos (quinquenios y sexenios), un contratado doctor que lleve 15 años trabajando en la UBU, y haya obtenido, 2 sexenios y 3 quinquenios deja de percibir en ese concepto unos 700 €/ mensuales, que un profesor titular de Burgos, o un contratado doctor, por ejemplo, de Galicia, sí perciben.

¿Tienen más motivos para protestar?

Uno muy importante y conocido es la injusta y escasa retribución del profesorado asociado, así como la perversión en el uso de esta figura.