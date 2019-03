8M Feminista: Huelga laboral, de cuidados, de consumo y estudiantil

Huelga laboral, de cuidados, de consumo y estudiantil

Desde la Asamblea 8M Burgos convocan a apoyar la huelga no yendo al trabajo, a las clases y no comprando. Los compañeros también están llamados a la huelga laboral, estudiantil y de consumo; no así a la de cuidados, que serán ejercidos por vosotros para que nosotras este ocho de marzo nos veamos en las calles, porque SIN NOSOTRAS SE PARA EL MUNDO.

Desde la Asamblea 8M Burgos hacen un llamamiento a las actividades que se desarrollarán durante todo el día y a la manifestación de las 20.00h. En todos los actos y manifestación, el primer bloque será de mujeres y personas trans (delimitado por la batukada).

Se propone a los/las manifestantes llevar cacerolas.

Os dejamos los carteles que las diferentes organizaciones han publicado con las actividades del día 8 de marzo.