La Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos convoca una concentración contra los conciertos educativos

Por Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos

La Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos realizará una concentración el miércoles 18 de enero a las 19 horas en la Plaza del Cid para exigir la revisión de los actuales conciertos educativos y la no concesión de otros nuevos. Con el lema “Ni conciertos ni recortes en la Pública”, la Plataforma ha decidido hacer oír su voz de nuevo, pues en este mes se ha abierto el plazo para renovar y conceder nuevos conciertos educativos por un plazo de 6 cursos en Castilla y León.

Durante los últimos años la administración educativa ha cerrado aulas de centros educativos públicos y suprimido puestos de trabajo. Sin embargo, con el pretexto de la “libre elección de centro” y de “satisfacer necesidades de escolarización”, se han seguido concertando unidades, a veces incluso de enseñanzas no obligatorias, entregando de este modo fondos públicos para negocios privados (los conocidos como centros concertados). Desde esta Plataforma consideramos que no se pueden estar manteniendo dos modelos educativos paralelos, cuando existen muchas plazas vacías en centros educativos públicos, ya que esto supone un despilfarro.

Recordamos a las administraciones públicas que el recurso a los conciertos educativos se planteó como una medida transitoria ante la insuficiencia de centros públicos en los años 80 y que, por tanto, ya es hora de que apuesten por una red de centros 100% pública.

Estos conciertos no solo suponen un despilfarro de dinero público, sino que también fomentan un tipo de educación que segrega a algunas familias por motivos económicos (si no pueden hacer frente a las aportaciones monetarias que tienen que realizar si matriculan a sus hijos en un centro concertado); por motivos sociales (menos de un 15% del alumnado matriculado en dichos centros procede de un entorno social desfavorecido), por motivos religiosos (el ideario católico de todos los centros concertados de Burgos es fuente de discriminación para aquellas familias que no tienen las mismas creencias), etc. Es significativo que el 82% del alumnado de minorías étnicas, inmigrantes y con necesidades educativas especiales se encuentre escolarizado en la enseñanza pública.

Por ello desde el Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos volvemos a protestar y a movilizar a la comunidad educativa para exigir:

1. La revisión de los conciertos actuales, teniendo en cuenta las plazas vacantes en los centros públicos

2. La paralización automática de todos los nuevos conciertos educativos previstos.

3. Eliminación del distrito único y un reparto equitativo de alumnado ACNEE y ANCE entre todos los centros públicos y concertados.

4. El incremento de inversión en educación pública hasta el 7% del PIB como en los países más avanzados.

¡EN LA PÚBLICA, NI CONCIERTOS, NI RECORTES!