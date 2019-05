I Fiesta de Pueblos Energéticos en Quintanalara (Burgos)

Por Burgos Dijital

Este fin de semana se celebra la I Fiesta de Pueblos Energéticos en la localidad de Quintanalara (Burgos), que contará con muy diferentes actos.

Abrego,AGALSA programa Leader Sierra de la Demanda, ASOPIVA programa Leader Pinares Soria Burgos, UBU, Tierra de Lara, Repuebla, REAL CABAÑA DE CARRETEROS, Grupo local de Salas SOM ENERGIA, ASOCIACIÓN CULTURAL Sad Hill, COLECTIVO ARQUEOLOGICO SALENSE, DEMANDAFOLK, GREFA, Bunker Cultural, Asociación Serranomatiega

VIERNES 10, de mayo

22:30 Proyección de documental LA CRUDA REALIDAD de Aitor Iruzkieta

SABADO 11, de mayo

Exposición de fotos sobre EnergÉtica coop.

Exposición de fotos y facturas de pueblos energéticos.

EN LA PLAZA DE QUINTANALARA

13.00 Bienvenida por el pueblo de Quintanalara

13. 30 CHARLA “Energías renovables para el futuro ecológico y local”

UBUVERDE. Luis Marcos

ENERGETICA, Cooperativismo y soberanía energética renovable

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Desinversión fósil. Elvira Cámara Pérez

14:30 Comida. Cada cual la suya

17:00 Visita guiada a la Biblioteca de Quintanalara

EN LA PLAZA DE QUINTANTALARA

17:30 TALLERES DE HORNOS SOLARES y otras cosas

EN LA BOLERA

17:30 Comenzamos un Mural de energías renovables, con la niña Vero, Verónica Alcacer y FUNDACION OXIGENO junto con l@s que quieran participar

18.00 Concierto 1 Non Blonde + 1 Dumb Blonde (Jeremy y Debbie)

EN EL TEATRO

18.00 Juan Carlos Zamora, Vicepresidente de energÉtica. Presentación de energÉtica

18:30 Juan Carlos Zamora y Alfredo Gutiérrez, Ingeniero de proyectos renovables de SOM ENERGIA. Cómo ahorrar y mejorar la eficiencia energÉtica en pequeños pueblos, en pequeñas empresas y en casas particulares.

19:00 Rafael López Marcos. Socio de energética y de Som Energía y vecino de Vilviestre del Pinar. Presentación de un proyecto ilusionante producción energética aprovechando la acometida de agua en su pueblo.

EN LA PLAZA DE QUINTANALARA

20:00 Disco móvil- informal Speaker´s corner con la SOLê, kit fotovoltaico de energética. Con Javi Mediavilla,

Abrego, Huerteco, Sylvatia, Burgos con Bici

Representantes de pueblos energéticos: San Cebrián de Campos (Palencia),Torre Val de San Pedro (Segovia), Morille (Salamanca), San Pelayo (Valladolid), Valle de Zamanzas, (Burgos),Padilla de Arriba, (Burgos), Merindad de Valdivielso, (Burgos) Villela, (Burgos) Escalada, (Burgos) Quintanalara, (Burgos)

21:00 Chorimorci, por 1 €. Cortesía de la Peña LOS TORDOS y la Junta vecinal de Quintanalara

21:30 – 23:30 Concierto verbena. OK Makey

22:00 Proyección simultánea de comparativas de facturas.

¡¡Trae la factura de tu compañía actual y la comparamos!!

AL TEATRO

23:30 Sesión Reagge. DJ KNTROOTS de SOM energía

DOMINGO 12, de mayo

EN LA BOLERA

11:00 Seguimos con la niña Vero pintando el mural de pueblos energÉticos.

EN LA PLAZA

12:00 TALLERES DE HORNOS SOLARES y otras cosas

12:00 Disco móvil con la SOLê, música y zumos por energía solar

EN EL TEATRO

12.00 CHARLA MESA REDONDA: Nueva economía alternativa y solidaria.

Luis Javier Sanz, REAS. Principios ,valores organización,….

Alejandro Represa FIARE BANCA ETICA. Filosofía, principios, valores y apoyo a proyectos sostenibles

Abel Porras ENERGETICA. Autoconsumo renovable para la soberanía energética de pequeños proyectos

13:00 Ismael Martín, profesor de la UBU, miembro de CyLsolar y socio de ABASOL

“Reglamento de Autoconsumo: posibilidades reales para particulares, pequeñas empresas y entidades locales, como motor de desarrollo local”

EN LA PLAZA

14:00 BAILE VERMUT Con Carlos Herrero del Naan, Tabanera de Cerrato, Palencia

15:00 Paella energÉtica vegetariana SIN PLASTICOS DE UN SOLO USO

Previa reserva de ración, 3 €.

Puntos de venta: QUINTANALARA, Peña Los tordos,

PALACIOS DE LA SIERRA, Tienda ecológica Mejorana.

SALAS DE LOS INFANTES , Bar la Fragata,

BURGOS El granero de Abrego, C/ Rey don Pedro 60, AlterAudio, C/ Calleja y Zurita, 17. Bar Carabás, C/ El Carmen, 2

Cada cual se trae sus cubiertos y platos. Incluso con ticket, no se servirá en platos de usar y tirar,

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION, Jueves 9 de mayo

17:30 Corro redondo abierto para Asociaciones comarcales:

“Nuevas energías, renovables y de autoconsumo particular y colectivo, nuevas oportunidades para el desarrollo rural endógeno comarcal”

INVITADAS

LA Presa de Santillan, un lugar de encuentro

Los Sabinares del Arlanza

Territorio Art-Lanza