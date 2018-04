En este 17 de febrero, día internacional de las luchas campesinas

Desde el movimiento campesino, este 17 de febrero, día internacional de las luchas campesinas se hace una especial mención a las obras que se estan desarrollando para la contrucción de la variante a la N-120 y ampliación de la A-12 a su paso por las comarcas de Juarros y Montes de Oca.

Animan a toda la vecindad de las comarcas afectadas y a todos sus municipios y pedanías a oponerse a este proyecto y a sumarse a las asambleas y los actos que se celebren en defensa de nuestra tierra.

Las principales prioridades del Movimiento Campesino afectado por las obras son:

Hoy no necesitamos más megaproyectos, más velocidad, más tráfico de mercancías, no necesitamos constructoras que se lucren con los fondos de todas, ni necesitamos brechas que fracturan nuestros territorios, grandes infraestructuras que mantener con nuestro esfuerzo. No necesitamos más consumo, más asfalto, más gasto…

Queremos y exigimos que se paren las obras y se restauren las superficies afectadas, dedicando las superficies expropiadas a un corredor natural de usos diversos para personas, animales y vehículos sin motor, gestionado por la vecindad de los municipios que atraviesa.

Queremos que se resuelva el problema de las travesías con variantes en los pueblos que lo requieran, sin que esto suponga fraccionar y arrasar un territorio mermado ya por la explotación histórica de sus recursos naturales y de su mano de obra, que se hacina actualmente en las ciudades.

Queremos que se respete la tierra que nos alimenta y nuestra forma de vida ligada a ella, nuestros ríos, prados y labrantíos, cañadas, caminos y bosques.

Denunciamos que la violencia de todo tipo continúa hoy hacia el campesinado y las poblaciones indígenas por la defensa de todos los lugares donde el capital pretende extender su poder y desmesura.

Celebramos nuestra presencia en los territorios que cuidamos y honramos, que son la fuente de nuestro sustento y que nos proporciona todo lo que necesitamos, celebramos que seguimos obteniendo 2/3 de los alimentos que consumen los seres humanos. Denunciamos las agresiones sobre los entornos que habitamos y las personas que los defienden.

Aquí somos testigos de la desproporción y desmesura del desarrollismo y de la dolorosa huella que deja a su paso por nuestro territorio. Las obras de la autovía A-12 causan ya un daño de reparación imposible, acaban con tierras fértiles, alteran cauces, arrasan bosques y montes, rompen nuestro territorio en pedazos.

Hemos de acabar con el consenso sobre el beneficio de este proyecto…

Comprendemos y sufrimos las molestias y el peligro que supone el tráfico a su paso por nuestros pueblos, para el cual hay medidas alternativas mucho menos costosas y agresivas.