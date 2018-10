Concentración en la fábrica de armas del grupo Maxam en Quintanilla Sobresierra

Con el lema “La guerra empieza aquí, paremosla aquí”, este sábado 3 de noviembre tendrá lugar la concentracion contra el envío de armas a países en guerra. En coche o en bici, súmate

En la fábrica de Expal (Grupo Maxam) en Quintanilla Sobresierra (Burgos) se montan y rellenan de explosivo las bombas de aviación y proyectiles de artillería que se venden a Arabia Saudita y Emiratos Árabes y que, embarcadas inicialmente en Bilbao y actualmente en Santander, llegan a la guerra del Yemen.

El Objetivo es hacer una movilización con fuerza que presione tanto a la empresa como al gobierno para cambiar su política. También pretendemos aumentar el grado de movilización y concienciación de la sociedad.

El día de la marcha no se prevé salida de camiones con armamento hacia el puerto. Por tanto no se cortaría la carretera de acceso (por la que circulan algunos vehículos no necesariamente relacionados con la rama militar de la empresa). Tampoco se ve conveniente increpar ni bloquear el paso de los autobuses que transportan a los trabajadores.

Horarios y actividades de la jornada

10:00 Acto de inicio de la jornada (Burgos). Subdelegación del Gobierno de Burgos.

10:15 Salida de quienes vayan en Bicicleta hasta quintanilla Sobresierra (30 km)

13:15 Llegada a quintanilla Sobresierra de las bicis y de los que vengan directamente en coche.

13:30 Concentración EN SILENCIO en la verja de acceso al terreno de la fábrica. Pancarta “La guerra empieza aquí, parémosla aquí”.

14:00 Acto Público en el pueblo. Intervenciones breves de los diversos colectivos participantes, personas del pueblo, intercaladas con alguna actuación musical

15:00 Comida popular con los habitantes de la zona. Cada uno lleva algo para compartir.

16:30 Fin de la Marcha y regreso (en bicicleta o coche).