Campaña de sensibilización contra las agresiones machistas en el Parral

El próximo viernes 16 de junio tendrá lugar un año más la fiesta del Parral donde se reunirán miles de jóvenes de todo Burgos. Desde los Colectivos de Jóvenes Comunistas de Burgos ven necesario remarcar que en este tipo de fiestas existen actitudes y agresiones machistas. Este problema lo sentimos todos y todas año tras año.

Desde los CJC “no debemos tolerar que en este tipo de fiestas se den actitudes machistas y homófobas, y reclamamos una fiesta segura y libre de agresiones machistas”. Por ello, queremos recordar a todas las mujeres que no estáis solas y que no toleraremos ninguna agresión de este tipo. Exigimos espacios seguros donde podamos disfrutar de la fiesta sin miedo. Si te encuentras en una situación de violencia machista, no dudes en denunciarla.

Si ella está drogada, es un NO.

Si ella está inconsciente, es un NO.

Si ella está insegura, es un NO.

Si ella tiene miedo, es un NO.

Solo el SÍ significa SÍ.

Nos queremos vivas, ¡nos queremos libres!”