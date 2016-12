El alcalde Javier Lacalle hace propósito de enmienda ante el Cristo de Burgos

Por Burgos Dijital

El Alcalde de Burgos, Javier Lacalle, tras los últimos acontecimientos en el pleno del ayuntamiento, y la intención de la oposición de quitarle de su puesto en el sillón de la Alcaldía, ha prometido al Cristo de Burgos hacer caso a los consejos, sugerencias e imposiciones de la concejala Gloria Bañeres.

No en vano, Ibañez, el funcionario que se dedica a apagar las luces de la Catedral y rebuscar entre los escondites de la misma para que nadie se quede a hacer botellón, party-gay o sencillamente dormir dentro, le ha descubierto estos últimos días de diciembre al alcalde de rodillas y hablando solo en voz bajita frente al Cristo: “Voy a hacer lo que diga Ciudadanos” y repetidas veces “¿Señor por qué me has abandonado?”, este funcionario lo interpreta como “señor Méndez Pozo por qué me has abandonado”, a qué otro señor se iba a dirigir piensa Ibañez.

La Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de Burgos, Negaciones y Lágrimas de San Pedro y Madre de Dios de la Palma, en la Parroquia de San Pedro, a través de su cursos de cofrades serán los encargados de llevar al alcalde a cumplir su promesa y ser procesionario en esta próxima Semana Santa. Tales cursos dada sus altura educativa y cultural serán supervisados por la concejala de Cultura Lorena de la Fuente, licenciada en Veterinaria, y el concejal no adscrito del ayuntamiento de Burgos Fernando Gómez, ex-alcalde de Atapuerca, quien cobrará los honorarios y dietas de la supervisión dos veces, como es habitual en él este tipo de conductas, cobrar por duplicado, artífice de introducir en estos cursos las asignaturas “Dios creó al hombre, de Atapuerca”,“¿Había mujeres en Atapuerca?”, y pinceladas introductorias sobre la propuesta de beatificación del “hombre de Atapuerca” en la Plaza de San Pedro por el Papa Francisco.

Según el gabinete de prensa, son muchas las condiciones impuestas por Ciudadanos para no presentar la moción de censura que dejaría sin sueldo de alcalde a Javier Lacalle lo cual propiciaría la búsqueda de minijobs en hipermercados, reparto de pizzas con moto, trabajar 2h 20 minutos al día en la Residencia de Ancianos de Cortes y horas extras en “chinos”, y entre estas exigencias están el cambio de nombre de algunas calles de la ciudad, entre otras la Plaza Cuñado Albert Rivera sustituirá a la Plaza de España, la Plaza Mayor pasará a llamarse Plaza José Antonio Primo de Rivera, la Glorieta de Félix Rodríguez de la Fuente pasará a llamarse la Glorieta Bañeres, y la fuente de Los Delfines será la Fuente del Real Burgos CF a la espera de ampliación para poderse bañar los burgaleses en ella cuando este equipo de fútbol ascienda a Primera División en breve y se enfrente al Milán, Bayer de Munich, y al mismísimo Dínamo de Kiev, en Champions Ligue, partidos que negociarán cifras millonarias para su retransmisión en Canal 54.