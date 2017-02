2ª Asamblea martes 14 convocada por el Frente de Estudiantes en el CIFP Juan de Colonia

Por FdE

Como ya se reivindicó en el pasado comunicado lanzado hace ya más de una semana, las condiciones que se dan en el Centros Integrados de Formación Profesional Juan de Colonia y Enrique Flórez están muy alejadas de las que se espera de todo centro público para el correcto ejercicio de la docencia. Tras la publicación en varios medios locales de información cuya única finalidad era desprestigiar la protesta legítima del estudiantado ofreciendo una realidad sesgada, a gusto de las direcciones de los centros, de las condiciones en las que se encuentra la antigua Escuela de Artes, creemos que es de vital importancia publicar un informe que realmente muestre las verdaderas condiciones que se viven en dicho centro de estudios. Este informe ha sido redactado con información procedente del alumnado del centro ya que nadie mejor que ellos y ellas conoce su situación.

Muy lejos de intentar ayudar a solucionar y a poner fin a l as problemáticas que se vienen dando en el edificio, las direcciones de ambos centros han decidido enfrentarse a las protestas estudiantiles intentado desprestigiar sus reivindicaciones mediante la manipulación mediática e intentando arreglar algunos desperfectos el día antes de la llegada de un inspector al centro y los medios de comunicación.

Aula 41, 2º Comercio Internacional (CIFP Juan de Colonia)

El aula donde se llevan a cabo el ciclo de Comercio Internacional es acuciada por dos problemas principales:

Los únicos radiadores de los que dispone la clase están situados debajo de los amplios ventanales sin sellar, lo cual impide totalmente que estos consigan calentar la clase. Además, en la esquina superior izquierda del aula se encuentra instalada una cámara de grabación que enfoca a la totalidad de la clase sin su consentimiento expreso.

Aula 43. 1º Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (CIFP Juan de Colonia)

El aula 43, donde se imparten las clases de Gestión de ventas y Espacios Comerciales encontramos las siguientes deficiencias:

1.Una de las ventanas de la clase cuenta con un cristal roto por el cual entra frío constantemente

2.En cuanto al material del aula, este cuenta con 3 ordenadores que no funcionan correctamente y la conexión a internet no es la adecuada, todo esto perjudica al alumnado que necesita de acceso a internet para desempeñar algunas asignaturas.

3.Este aula también cuenta con cámaras de vigilancia que graban al alumnado constantemente sin su consentimiento.

Aula 45,2° Actividades Comerciales (CIFP Juan de Colonia)

El aula 45, donde se desarrollan las clases de Actividades Comerciales, es afectada por tres problemas en cuestión

1 . Las ventanas por donde entra el frío que causa las temperaturas mínimas del aula no fueron selladas hasta el día 7 de febrero por la tarde, día que intentaron sellarlas con silicona.

Durante los días en los que produjo la ola de frío en la localidad burgalesa, el alumnado tuvo que soportar unas temperaturas por debajo de la mínima reglada por ley.

En dicho aula no se dispone de persianas, lo cual impide que se refleje con claridad todo aquello que se muestra con proyector. La conexión a internet es de muy baja calidad en este aula.

Aula 46. 2° Gestión de ventas y espacios comerciales (CIFP Juan de Colonia)

Por otro lado al igual que el aula anterior el internet de esta clase es defectuoso e impide ciertas actividades relacionadas con la materia.El aula 46 en cuestión es el más afectado por el frío aunque actualmente dispone de un radiador que aumenta levemente la temperatura de la clase.

2º de Animación Sociocultural (CIFP Enrique Flórez)

En cuanto al CIFP Enrique Flórez, algunas clases del centro también son objeto de deficiencias o problemas, el aula donde se realiza Animación Sociocultural posee moho en el aula.

Al igual que en las aulas del CIFP Juan de Colonia el internet es defectuoso e impide llevar a cabo ciertas actividades en algunos módulos.

2º “Técnico en atención a personas en situación de dependencia (CIFP Enrique Flórez)

El suelo del aula de 2° TAPSD se encuentra en desnivel , hecho molesto para todo el estudiantado que pasa en el centro cerca de 6 horas diarias, además cuentan con una mala ventilación en la cocina de la que disponen.

Por último, al igual que otras clases cuentan con corrientes de viento que dificultan y hacen pesada la jornada de los y las estudiantes.

Al margen de los problemas individuales de las dos aulas citadas anteriormente los y las estudiantes del CIFP Enrique Flórez se encuentran ante el problema de tener que recorrer 2,5 km para poder acudir a secretaría ya que esta se encuentra en un centro diferente. Por último, señalan que hay días en los que son frecuentes los cortes de luz, llegando a alcanzar 10 apagones en una ocasión.

¡POR LA EDUCACIÓN QUE MERECEMOS!

¡POR LA EDUCACIÓN QUE SOÑAMOS!