El 1º de mayo en Burgos ha recordado el paro, la precariedad, los recortes, la privatización y los robos del PP

Por Burgos Dijital

A pesar del día de sol que ha vivido la ciudad de Burgos, el seguimiento de la manifestación del 1º de mayo no ha sido todo lo multitudinaria que se esperaba, según algunos militantes de los sindicatos mayoritarios, pero se ha celebrado la fiesta del trabajo reivindicativa, reclamando los derechos robados a los trabajadores tanto en la empresa pública como privada, se han reclamado unos salarios dignos, trabajo de calidad y reducción del paro, en un Estado donde según el gobierno la economía está mostrando síntomas de crecimiento, un crecimiento que no se deja ver.Puede ser reiterativo y demagógico, no se han dejado en el olvido los casos de corrupción del Partido del Gobierno, llevándose el dinero a manos llenas, podría ser por eso que no llega para mejorar los salarios de hambre que aún se pagan, y se ha insistido en la derogación de las actuales reformas laborales que empobrecen a las personas trabajadoras, creando “al trabajador pobre”.

En la Plaza de Santo Domingo de Guzmán ha celebrado este 1º de mayo la CNT, y el sindicato CGT lo ha hecho como tradicionalmente lo suele hacer en la carpa del bar de Fuentes Blancas, con paella, recital de poesía y concierto a última hora de la tarde.

Aparte de los sindicatos mayoritarios, a la manifestación se han sumado el colectivo de mujeres Hypatia, el colectivo de los comunistas de España y el partido IZAR, la asamblea de Parados y Precarios de Burgos y la JOC, No Hay Tiempo Que Perder, y en el paseo de El Espolón el colectivo Promoción Solidaria y su performance “Museo del reparto del trabajo y la riqueza” con sus estatuas vivientes.Toda una jornada del 1º de mayo ha estado llena de sorpresas y reivindicaciones.