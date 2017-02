El Tribunal Supremo aplica la retroactividad en la reclamación por Cláusula Suelo

Por ASUFIN

El Tribunal Supremo aplica la retroactividad pero no cierra del todo la vía judicial en la reclamación por Cláusula Suelo

Patricia Suárez: “Es un gran día, una lucha muy larga que poco a poco llegará a su fin y modificará, sin duda alguna, la relación entre los bancos y los clientes en nuestro país”

El Tribunal Supremo ha modificado su doctrina aplicando por primera vez la retroactividad total de una cláusula suelo. Confirma así la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y rechaza que concurra “cosa juzgada” por ser, en primer lugar, una acción individual (no colectiva) y, en segundo, una cláusula distinta. Para la Presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros “es positivo el Supremo considere que no hay cosa juzgada porque estamos ante una acción individual. Sin embargo, si las entidades no acceden a devolver los importes cobrados de más, abocará inevitablemente a los consumidores a presentar demandas individuales para recuperar su dinero”.

Además, la presidenta de ASUFIN pidió que el BBVA no esperara más y, junto con Caixa Galicia y Cajamar, cuyas cláusulas suelo ya han sido declaradas abusivas por el Supremo “aceleren el procedimiento extrajudicial y procedan a devolver el dinero a sus clientes sin necesidad de acudir a los tribunales tal y como hicieron en mayo de 2013”

El Tribunal Supremo, sin embargo, no aclara qué pasará con aquellos afectados que tienen sentencia firme por la que se le devuelve sólo desde mayo de 2013. “Habrá que revisar la sentencia para definir una estrategia jurídica que permita a los afectados recuperar su dinero” sentencia Suárez

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que pretendía la nulidad de la Cláusula Suelo de la Caja Rural de Teruel por considerar que cumplía los requisitos de transparencia establecidos en su doctrina. La Presidenta de ASUFIN afirma que “Muchas entidades, como ya han anunciado Banco Sabadell y Banco Popular, se escudarán en que su cláusula es transparente por lo que no se cierra la vía judicial”

