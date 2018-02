Simulacro en la negociación de plantillas jurídicas de profesorado

Por CGT Enseñanza Burgos

Como todos los cursos, cuando llega la hora de negociar las plantillas jurídicas, lo que se produce es un simulacro de negociación en el que las Organizaciones Sindicales presentes en la mesa de negociación creen evitar alguna amortización y sacarle a la Administración la creación de alguna plaza. Muy poco cosa en el cómputo total, sobre todo teniendo en cuenta que en el Cuerpo de Maestros muchas de las plazas creadas son plazas bilingües, a costa en muchos casos de la amortización de plazas ordinarias; siendo el bilingüismo un programa que contribuye a la segregación y a no a la mejora de la calidad de la educación en su conjunto. Y en esa línea de segregación, se siguen sin crear plazas de Audición y Lenguaje o Pedagogía Terapéutica.

Desde CGT entendemos que lo que se ha producido no es una auténtica negociación, sino un simulacro, en tanto que lo que no se ha negociado son los criterios en base a los que se crearán y amortizarán plazas. Y las plazas que aparentemente se consiguen crear o evitar amortizar, seguramente forman parte de la estrategia de la Administración, que incluye en la propuesta la amortización alguna plaza que sabe de antemano que no amortizará, pero permitirá tener contentas a las OOSS.

Por eso desde CGT reclamamos que la negociación debe empezar por los criterios utilizados para crear y amortizar plazas, no admitiendo criterios impuestos unilateralmente como ocurre actualmente. Si las reglas del juego están trucadas, no hay juego posible.

Además denunciamos que la Administración sigue amortizando plazas a la vez que se anuncia que va a rebajar la tasa de interinidad al 8%. De esta paradoja surgen dos cuestiones.

En primer lugar, resulta fácil reducir interinidad, amortizando plazas. A la estabilización del personal docente, hay que añadir la recuperación del profesorado despedidodurante los recortes, así como dotaciones adicionales, pues no olvidemos que ya antes de la crisis las ratios eran elevadas y los apoyos, refuerzos… escasos. La crisis lo que ha hecho es agravar el problema.

Y por otro lado, si se amortizan puestos en lugar de crear, el profesado docente funcionario de carrera seguirá abocado a rotar durante años por centros antes de obtener un primer destino definitivo.

Por todo esto desde CGT volvemos a recordar cuáles son nuestras exigencias respecto a los criterios de negociación de plantillas jurídicas. Para el Cuerpo de Maestros/asreclamamos que no se supriman puestos por insuficiencia horaria, sino que se completen con apoyos, refuerzos etc., que no se supriman puestos ordinarios bajo la excusa del bilingüismo, que en los centros rurales no se supriman ni unidades ni puestos en los que haya alumnado de distintos niveles y que no se suprima ningún puesto de Audición y Lenguaje ni de Pedagogía Terapéutica (sino que se aumente su plantilla).

En cuanto al Cuerpo de Profesores/as de Secundaria y Otros Cuerpos destacamos las siguientes reclamaciones: que no se suprima ninguna plaza con un 40% de horas lectivas, pues siempre hay otro tipo de horas necesarias para completar un horario como coordinaciones, apoyos, refuerzos, desdobles…; que se creen todas aquellas plazas que durante los tres últimos cursos hayan estado operativas con horario completo a cargo de profesorado interino, en expectativa o por concursillo; que los Departamentos de Orientación estén dotados con plantilla jurídica en todas sus especialidades; que se creen plazas jurídicas de Orientación en todos los Centros de Adultos con Secundaria completa, tal y como dice la ley, y también en Escuelas de Arte; que se creen dos plazas de Orientación en los IES con mayor número de alumnado; que se autoricen todas las materias que sean solicitadas por el alumnado, sin requisito de una matrícula mínima (tal y como se permite en Religión), para evitar así la amortización de plazas bajo laexcusa de falta de horario; y que se creen plazas jurídicas en la especialidad de Servicios a la Comunidad.