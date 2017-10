Programación Octubre 2017 Aula de Cine y Audiovisuales UBU

OCTUBRE 2017:

FILMOGRAFÍAS EUROPEAS CONSOLIDADAS

Abrimos la programación del Aula de Cine de la Universidad de Burgos para este nuevo curso con un ciclo a cargo de tres reputados directores europeos con filmografías muy consolidadas: el serbio Emir Kusturica, el francés Olivier Assayas y el italiano Marco Belloccio. Estos veteranos del cine coinciden en plantear en sus últimas realizaciones, las tres películas que componen este ciclo, historias que parten de una mirada que no teme teñirse de irrealidad o magia para abordar todo aquello que resulta inexplicable por la razón.

En la Vía Láctea de Emir Kusturica, quien regresa con este film tras más de siete años de ausencia de la gran pantalla, rebosa el estilo delirante y surrealista de las mejores películas de su autor, un tono que fluye a través de una historia de amor apasionado situada en el marco de la guerra de la antigua Yugoslavia. Por su parte, Olivier Assayas, elige una estructura de thriller psicológico para acometer, en Personal Shopper, un oscuro relato sobre el dolor que produce la pérdida de un ser querido, y la dificultad para asumir ese duelo de forma racional. También el septuagenario Marco Belloccio opta por la perspectiva psicoanalítica, empleada de forma habitual en su dilatada filmografía, en Felices sueños, una adaptación de la novela autobiográfica del periodista italiano Massimo Gramellini, en torno a los recovecos y honduras más insondables de las relaciones materno filiales.

Tres sugestivas propuestas, destiladas con la maestría y el oficio de directores con largas y exitosas carreras a sus espaldas, que además, ponen de manifiesto las bondades de la experiencia y el interesante momento creativo en el que se encuentran sus autores.

Jueves, 5 de octubre de 2017. 20.30h

EN LA VÍA LÁCTEA de Emir Kusturica ESTRENO

On the Milky Roadaka

Dirección: Emir Kusturica Guión: Dunja Kusturica, Emir Kusturica Fotografía: Martin Sec Música: Stribor Kusturica

Intérpretes: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Sergej Trifunovic, Miki Manojlovic, Bajram Severdzan, Maria Darkina

Servia, 2016. 125 min.

Primavera en tiempos de guerra. Cada día, un lechero atraviesa el frente en burro, esquivando las balas para llevar su preciada mercancía a los soldados. Bendecido por la suerte en su misión, amado por una hermosa aldeana, un futuro apacible parece esperarle… hasta que la llegada de una misteriosa mujer italiana da un vuelco a su vida. Así comienza una historia de amor prohibido y apasionado que sumergirá a ambos en una serie de aventuras fantásticas y peligrosas. El destino los ha unido, y nada ni nadie parece poder detenerlos… Basada en una idea originalmente explorada por el cineasta en el cortometraje que hizo para la película de episodios “Words with Gods”.

Tras obtener el Little Golden Lion del Festival de Venecia de 2016, Emir Kusturica el propio director explica que “…He dirigido un cuento de hadas moderno y, al mismo tiempo, ha sido tan emocionante como todas las películas que he realizado… En la vía láctea nace de numerosas capas de mi propia vida… Fue un largo proceso y mi manera de rodar se ajustó a mi filosofía y mi relación con la naturaleza y lo que sienten realmente las personas con respecto a la vida…”

Jueves, 19 de octubre de 2017. 20.30h

PERSONAL SHOPPER de Olivier Assayas ESTRENO

Dirección: Olivier Assayas Guión: Olivier Assayas Fotografía: Yorick Lesaux Montaje: Marrion Monnier

Intérpretes: Kristen Stewart, Lars Eidinger, Nora von Waldstätten, Anders Danielsen Lie, Pamela Betsy Cooper, Sigrid Bouaziz, David Bowles, Ty Olwin, Leo Haidar, Benoit Peverelli, Fabrice Reeves, Abigail Millar

Francia, 2016. 105 min.

Maureen, una joven estadounidense en París, se hace cargo del guardarropa de una celebridad. Aunque no le gusta su trabajo, es lo único que encontró para su pagar su estancia mientras espera una manifestación del espíritu de Lewis, su hermano gemelo desaparecido hace poco. Maureen comienza entonces a recibir en su móvil extraños mensajes anónimos.

Nueva colaboración de la superestrella de Hollywood Kristen Stewart con uno de los directores clave del cine contemporáneo, Olivier Assayas. Un thriller psicológico con referencias al cine de Brian De palma, Hitchcock, el terror de los 80, una de las propuestas genéricas más originales y magnéticas de los últimos años que le valió a Olivier Assayas el premio de Mejor Director en el pasado Festival de Cannes y que da las claves de su intención en las siguientes declaraciones “…Creo que hoy en día nos faltan palabras para definir esa vida interior a la que me refiero. Existe un misterio en nuestra existencia, y es misión del arte explorarlo y exponer las hipótesis del artista… Esta es una película sobre el subconsciente. En todas mis películas he lidiado de alguna manera con la dimensión de lo invisible, aunque en esta he dado un paso extra…”

Jueves, 26 de octubre de 2017. 20.30h

FELICES SUEÑOS de Marco Bellocchio ESTRENO

Dirección: Marco Bellocchio Guión: Valia Santella, Edoardo Albinati, Marco Bellocchio (Novela: Massimo Gramellini) Fotografía: Daniele Cipri Música: Carlo Crivelli Montaje: Iván Miñambres

Intérpretes: Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Fabrizio Gifuni, Guido Caprino, Linda Messerklinger, Ferdinando Vetere, Barbara Ronchi

Italia, 2016. 134 min.

Turín, 1969. Massimo es un joven de nueve años que disfruta de una infancia feliz junto a su madre, una mujer cariñosa pero psicológicamente inestable. Una mañana, el pequeño es invitado a pasar unos días en casa de unos vecinos, quienes le explican que su madre ha fallecido. Massimo, quien crece sin haber conocido las causas de la muerte de su progenitora y nunca entablar relación con su padre. Treinta años más tarde, Massimo se ha convertido en un reputado escritor y periodista, comienza a sufrir una serie de ataques de pánico. Cuando Massimo se prepare para vender el apartamento familiar, Elisa, una doctora, le ayudará a enfrentarse a las heridas de su pasado.

Marco Bellochio rememora los últimos 40 años de historia de Italia personalizada en la vida de Massimo, huérfano de madre y de fútbol tras la Tragedia de Superga, aquel evento que sepultó a la más destacada generación de jugadores del mítico Torino Football Club. El autor de I pugni in tasca dibuja un mapa sentimental con significado universal, reconocible por cualquiera que haya sentido el dolor de la pérdida como algo propio. La búsqueda del antídoto para la ausencia nos llevará a las salas del Museo del Louvre siguiendo la sombra de Belphegor y sonará al ritmo de las canciones de Patty Bravo o Raffaella Carra en esas tardes de domingo frente al televisor en blanco y negro. Iconos, en definitiva, de una infancia perdida, susurrada con secretos a media voz. En su adaptación del best seller de Massimo Gramellini, basada en sus propias experiencias personales, Bellochio vuelve a refrendar su nombre como uno de los cineastas europeos más destacados del último medio siglo.

Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5

Hora: 20.30 horas.

Venta de Entradas: A partir de las 19.30 horas en la taquilla del Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5.

Precio: Entrada 2,5 Euros