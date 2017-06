El Plan General de Ordenación Urbana de Burgos solo se anulará parcialmente

Por Ecologistas en Acción

Tras la sentencia de 3 de noviembre de 2016 que anulaba parcialmente el PGOU de Burgos, Ecologistas en Acción presentó recurso en casación para pedir la anulación total que no ha sido admitido por el Tribunal Supremo.

Se mantiene la anulación de los nuevos sectores de suelo urbanizable de uso residencial. Ecologistas en Acción interpuso demanda contencioso–administrativa solicitando la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, aprobado en 2014.

En noviembre de 2016, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictaba sentencia estimando parcialmente las pretensiones ecologistas. Sin embargo, a juicio de la asociación la anulación parcial era cuestionable y debería haberse declarado nulo el plan completo.

En base a este criterio presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo; que ha sido rechazado y, por tanto, no anulará totalmente el PGOU de Burgos. Esta nueva resolución judicial no modifica la anterior sentencia; que dejaba sin efecto, entre otras cuestiones, la calificación de nuevo suelo urbanizable de uso residencia en los sectores S-32 “Arlanzón”, S-33 “Villatoro”, S-35 “Villimar” y S-36 “Mirabueno” y que preveían cerca de 15 000 nuevas viviendas.

Con esta anulación, la sentencia daba la razón a Ecologistas en Acción al considerar que no existe justificación racional que determine la necesidad de aumentar el suelo urbanizable de la ciudad. Precisamente, impedir la especulación y poner en valor el interés general y no solo el de las constructoras, motivaron a la organización ecologista a recurrir el plan de ordenación urbana. Aunque Ecologistas en Acción valora positivamente la primera sentencia, lamenta que no haya sido anulado por completo.

De la misma manera que en su momento lamentó que el gobierno municipal del Partido Popular no hubiera realizado una planificación urbanística más acorde con criterios de sostenibilidad ambiental y social. Con respecto a la parte vigente del PGOU, Ecologistas en Acción lamenta que se restituya el uso terciario en el parque de Fuentes Blancas –no anulado en la anterior sentencia- ya que hubiera sido más adecuando garantizar una protección total en este espacio natural.

Más aun, conociendo algunos detalles del Plan Especial del Río -que han sido publicados en medios locales-. Este proyecto recoge la construcción de servicios de hostelería, más de mil plazas de aparcamiento y diversas actuaciones en el parque que alterarían su disposición actual. En caso de pretender llevarse a cabo, para Ecologistas en Acción se abre un nuevo frente de activismo ecologista.