Petición de firmas en apoyo a la unidad de Imagina Burgos

Por Simpatizantes de Podemos, Izquierda Unida y Equo.

Las y los suscriptores de este texto, somos simpatizantes de la candidatura ciudadana Imagina Burgos, y queremos manifestar nuestra sorpresa, consternación y malestar por el anuncio de ruptura del proyecto que tanta ilusión despertó hace tres años en la sociedad burgalesa.

Estimamos que el foro en el que plantear y superar las lícitas desavenencias y los problemas propios de la diversidad que defendemos para Imagina, la ciudad y nuestro modelo de sociedad es la asamblea. Por consiguiente, exigimos, que todos las y los concejales den las explicaciones pertinentes sobre lo aparecido en los medios de comunicación de la ciudad en la asamblea de Imagina Burgos.

No es verosímil que la votación de una cuestión sobre la que el ayuntamiento no es competente justifique la ruptura de una candidatura municipal como Imagina Burgos. Creemos que de esta manera se defrauda no solo a las 1.200 personas que participaron en las primarias de Imagina Burgos sino a las más de 18.000 que apoyaron a la candidatura en las elecciones de 2015. En pos de la transparencia como base de una política nueva encarnada tanto por Imagina Burgos como los grupos que la forman (Podemos, IU, Equo…) exigimos explicaciones plausibles a los concejales que se han separado unilateralmente de Imagina Burgos.

Como simpatizantes de Imagina Burgos y de los grupos que lo componen no solo queremos escuchar las diferentes razones, sino que reivindicamos el derecho a decidir lo que hacen nuestros representantes en nuestro nombre. Consideramos que una ruptura unilateral con Imagina supone una privatización de la toma de decisiones que corresponde, en casos de esta índole únicamente a la asamblea.

Esperamos y exigimos, ante la trascendencia del momento, que todo el mundo actúe con responsabilidad, y generosidad, pero muy especialmente a las y los representantes políticos. Todo un modelo político de ciudad y de sociedad está en juego en estos momentos. Burgos vivió un 15-M fecundo y un movimiento de Gamonal poderoso que generó un caudal de ilusión gracias al cual se ha entrado en las instituciones como nunca antes. Una ruptura unilateral, turbia, atendiendo a intereses espurios, significará el fin del 15-M en Burgos. Supondrá una trágica pérdida de confianza e ilusión que afectará también a quien irresponsablemente la promueve. Por esta razón exigimos un diálogo, generosidad, altura de miras para favorecer una rectificación de los concejales que se han separado unilateralmente. ¡Sí se puede!

Petición de firmas en apoyo a la unidad de Imagina Burgos