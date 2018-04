PAH Burgos ante el parque de viviendas municipal PVM

Por PAH Burgos

Una vez leídas, no sin asombro, las declaraciones de los diferentes grupos políticos municipales, nos gustaría también explicar nuestra opinión al respecto.

Así mismo, queremos recordar que a nivel general , todos los partidos políticos han vetado, entorpecido y dinamitado todas las iniciativas de las PAH´s, impidiendo la admisión a trámite y debate tanto de ILP’s autonómicas como la Ley de Vivienda PAH, mientras que por otra parte han demostrado ser incapaces por falta de voluntad política de acabar con la emergencia habitacional en la que vivimos desde el inicio de la mal llamada crisis, permitiendo la creación de un que nueva burbuja está vez de alquiler, la venta masiva de viviendas a fondos buitres y legislando un nuevo desahucio exprés, para aquellas familias a las cuales el estado a debajo abandonadas su suerte y se han visto obligadas a ocupar una vivienda para tener techo.

No queremos una guerra entre pobres, queremos derechos consolidados y un estado (en todas sus formas) que los proteja.

El martes se reunió la Comisión del Parque de viviendas Municipal de Burgos de la cual formamos parte.

PAH Burgos no suele salir ni comentar en rueda de prensa lo que allí se habla porque lo consideramos un grupo de trabajo y sólo cuando se llega a un acuerdo de relevancia en firme lo valoramos.

No obstante, puesto que todos los grupos políticos municipales han salido a la palestra,queremos puntualizar algunas cosas.

1)- La convocatoria era para modificar unas bases de adjudicación y adecuarlas a las necesidades actuales de las familias.

Esta modificación se planteó a instancias de los técnicos de servicios sociales y la PAH, que son los que se verdad ven a las familias.

Los políticos no conocen esa realidad.

2) En los presupuestos municipales prorrogados, NO hay partida para el PMV al no prorrogarse las partidas de inversión.

Ningún grupo político a excepción de 2 concejales no adscritos se había percatado de ello, o si, pero “no le dieron importancia”.

Estos dos concejales metieron una modificación presupuestaria a este respecto que FUE RECHAZADA POR EL RESTO.

3) Desde la pah, planteamos que era IRRELEVANTE modificar unas bases de acceso a unas viviendas QUE NO EXISTIRÁN POR QUÉ NO HAY DINERO PARA ADQUIRIRLAS NI FINANCIAR LOS ALQUILERES QUE DE ELLAS PUDIERAN DERIVARSE.

4) para la próxima convocatoria, con 5 viviendas disponibles y una previsión de unas 50-60 solicitudes (o más si se publicita correctamente) dan igual los requisitos de acceso: siempre serán injustas por qué solo cubrirán un 10% máximo de la demanda, convirtiendo esto en una carrera de fondo y un concurso de quien acumula más desgracias.

Una guerra entre los más pobres y desfavorecidos.

5) Fue la PAH de Burgos quien en esa comisión interpeló a los representantes políticos sobre si tenían voluntad o no de presentan y aprobar una modificación presupuestaria, y creemos que ya por vergüenza torera, obtuvimos ese compromiso. Veremos si lo cumplen y en qué términos.

En cuanto al destino de los fondos si los llega a haber, PAH Burgos lo tiene muy claro:

A- Adquisición de vivienda PREFERENTE aplicando el Derechos de tanteo y retracto, ahora la banca está vendiendo las viviendas que adquirió por ejecuciones crueles y sin escrúpulos a fondos buitres y empresas de construcción disfrazadas de particulares a precios irrisorios con FAMILIAS DENTRO.

Caja España Duero es un buen ejemplo de esto: negó tener viviendas para ceder al PMV pero en nuestra asamblea hay 3 familias cuyas casas han sido vendidas por esta entidad por 20000€ si llega, con ellos dentro.

B- AYUDAS DIRECTAS AL ALQUILER, de forma que sea factible conservar la vivienda habitual o acceder a ella, por que los desahucios hay que evitarles en la medida de lo posible, usando todos los recursos jurídicos, económicos, sociales y de mediación que tenemos, porque haberles les hay, y no aplicar solo medidas paliativas cuando el mal ya está hecho.

C-Promover activamente convenios de cesión de vivienda tanto libre como ocupada que permitan acceder y regularizar su situación a centenares de familias que han quedado descolgadas del “sistema” de protección pública en cuanto a derecho a vivienda digna se refiere.

D- Evaluar cada caso de forma individualizada como se viene haciendo desde los Servicios Sociales y la PAH, pero involucrando en las soluciones a todos los Grupos Municipales, creando si fuese necesario una Mesa de Emergencia, donde se puedan estudiar qué medidas concretas son las más adecuadas y la forma de llevarlas a cabo, interpelando desde ella a la Junta de Castilla y León (quien tiene las competencias y la obligación de amparar a las familias), a los jueces para solicitar paralizaciones en casos de vulnerabilidad manifiesta e incluso elevar esa petición al Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU.

No estamos pidiendo nada que no se pueda hacer ya que es la PAH y el resto de colectivos y movimientos sociales quienes día a día están consiguiendo parar desahucios, realojos, acuerdos justos y victorias judiciales mientras los políticos de todas las tendencias y colores, solo salen en rueda de prensa con fines electoralistas, intentando colgarse medallas por un trabajo que ellos NO realizan.

No somos de “medallas” sino de trabajo continuo y sordo, pero no podemos dejar de señalar ya que nuestros políticos sacan pecho cada vez que pueden (aunque no deban) que el Parque Municipal de Vivienda de Burgos se gestó, nació y creció gracias al trabajo de esta PAH, que

nosotras mostramos el camino, nosotras realizamos todo el trabajo previo y nosotras lo presentamos a los partidos políticos en una ya lejana precampaña electoral del 2015 y que ninguno de ellos lo llevaba en su programa hasta entonces.

Ahora, en puertas de otra precampaña, exigimos la no utilización política de los dramas de muchos conciudadanos y trabajo efectivo y comprometido para dar soluciones*

Una vez más, SE PUEDE PERO NO QUIEREN.