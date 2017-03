Nuevo ataque de la Consejería de Sanidad a la profesión Enfermera

Por SATSE Castilla y León

Si no se modifica, el Sindicato de Enfermería anuncia movilizaciones

El nuevo organigrama de estructura periférica de SACYL relega a la enfermería a un segundo plano, impide su desarrollo profesional en ámbitos como la gestión y supone un retroceso en derechos de las enfermeras.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, de Castilla y León rechaza totalmente la nueva estructura periférica de Sacyl que planea la Consejería de Sanidad, puesto que relega a la enfermería a un segundo plano en la gestión de recursos humanos y la degrada frente a otros profesionales.

SATSE ha conocido que las gerencias de Sacyl ya cuentan con el borrador en el que la Consejería de Sanidad define cómo será la estructura periférica del sistema regional de salud, borrador que en ningún momento se ha facilitado a las organizaciones sindicales, a pesar de que el Sindicato de Enfermería lo ha solicitado en numerosas ocasiones, lo que demuestra el ocultismo con el que se ha llevado a cabo.

SATSE denuncia que el contenido de ese borrador degrada a la enfermería a un segundo plano dentro de la estructura de las gerencias de Sacyl, ya que relega a esta profesión en el organigrama y la hace depender de una Dirección de Procesos, sin tener en cuenta su capacidad de gestión de profesionales. De este modo, no se tiene en cuenta que los Enfermeros son la profesión más numerosa del sistema sanitario y que de su adecuada organización dependen directamente los cuidados que se les prestan a los usuarios del sistema de salud, organización que debe ser dirigida por un profesional Enfermero y no debe dejarse en manos de un gestor que desconozca las competencias de la profesión y de la atención que presta a los pacientes.

SATSE asegura que si no se mantiene la estructura actual, en la que la Dirección de Enfermería es autónoma a la hora de toma de decisiones, y se establece la estructura que pretende la Consejería, en la que cualquier decisión de cobertura de puestos, administración de cuidados va a estar supeditada a la decisión final de un gestor, los grandes perjudicados serán los usuarios, ya que el hecho de que los Enfermeros de Castilla y León sean dirigidos y organizado su trabajo por un profesional que no sea Enfermero (sea médico, abogado, economista, etc.), implica que se prime el ahorro económico frente a la calidad de los cuidados que se ofrezcan.

Hay que señalar que paralelamente va a afectar a las condiciones laborales y profesionales de la enfermería, ya que van a pasar a ser dirigidos por un gestor que no conoce detalladamente las competencias de la enfermería ni los cuidados que puede ofrecer esta profesión.

De llevarse a efecto esta nueva estructura de Sacyl, implicará un retroceso en el desarrollo profesional de la enfermería, cuando es una profesión perfectamente capacitada por su nivel de conocimientos, su preparación universitaria como titulación de Grado y con competencias para poder ocupar cualquiera de los puestos de dirección en Sacyl, tal y como se estaba haciendo hasta ahora, e implicará un perjuicio para todos los castellanoleoneses que sufrirán que prime lo económico frente a una adecuada atención sanitaria.

SATSE anuncia que si la Consejería no renuncia a esta nueva planificación, este Sindicato se verá obligado a convocar movilizaciones para defender los derechos de los profesionales de enfermería de la Comunidad.