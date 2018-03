Montes Vecinales exige a los alcaldes el cumplimiento legal en las adjudicaciones de madera

Por Coordinadora de Montes Vecinales

Ante las declaraciones emitidas por el Alcalde de Navaleno y Presidente de Asopiva Paulino Herrero, sobre que “las subastas de madera ponen en riesgo al sector” y ante la inminente reunión que pretenden mantener el próximo viernes, la Coordinadora Montes Vecinales Burgos-Soria quiere recordar a los Alcaldes de los municipios pinariegos que no hace falta buscar soluciones fuera de la normativa existente. Los miembros de la Coordinadora quieren poner de manifiesto que los Ayuntamientos deben de cumplir la ley “y algo tan obvio como esto no está sucediendo” apuntan.

No se entiende desde la Coordinadora que se utilicen aseveraciones como que los Ayuntamientos tienen las manos atadas a la hora de adjudicar los aprovechamientos por la ley de contratos o que “no pueden hacer lotes más pequeños”, ante esto señalan que “la única función de los Ayuntamientos es entregar los aprovechamientos a los vecinos como marcan sus respectivas ordenanzas de montes y éstos los enajenarán de forma individual, o colectiva, en pequeños o en grandes lotes como mejor convenga”.

Para esta asociación los Ayuntamientos siguen persistiendo en no cumplir las Leyes y normas, no ya históricas, que también, sino actuales y plenamente vigentes, y que son las que marcan la única función que tienen con respecto a los aprovechamientos forestales. “No es entendible que no cumplan con la normativa municipal que obliga a entregar los aprovechamientos a su dueños, los vecinos. No es entendible que adjudiquen lo que no es suyo, y lo que es peor, que persistan en el error cuando es perjudicial para los vecinos y empresas locales.”

Por último quieren aconsejar a los Alcaldes “que no se vuelvan locos buscando la solución, que la tienen encima de la mesa desde hace siglos y recogida en leyes actuales en vigor. Al igual que les piden que sean valientes y corrijan las políticas erráticas llevadas a cabo y que nos han llevado a esta situación”