Marzo 2018, Cine y Arte en el Aula de Cine de la UBU

El cine, el séptimo arte, ha tenido en sus más de 120 años de existencia una relación fluida con sus “hermanas mayores”. Su carácter de arte total, que incorpora elementos musicales, literarios, plásticos e interpretativos, le vincula estrechamente con todas las demás disciplinas artísticas. Entre las múltiples combinaciones que pueden resultar de este parentesco, es muy frecuente encontrar ejemplos de películas cuyo núcleo temático reside en la vida de los artistas o en el proceso creativo desarrollado en sus obras.

Precisamente las cintas que componen este ciclo tienen en común su interés por la figura de la persona que hace arte, que se comunica con el mundo y se expresa a través de este lenguaje. Sin embargo, en cada una de las cuatro se plantea un acercamiento propio a su personaje central.

Pocas veces la pintura y el cine han ido tan de la mano como en la pionera Loving Vincent, un film que bucea en el campo del cine de animación, con base en el dibujo y el color, para materializar y dotar de tiempo y movimiento a 31 obras de Vincent van Gogh (y esbozar elementos de otras 94), mediante las cuales se propone un rompecabezas acerca del pintor holandés y su tumultuoso mundo interior.

Por su parte Maudie es el retrato de una pintora desconocida, otra historia borrada a las mujeres por la gran Historia, que le negó el reconocimiento que merecía. Este “biopic” sobre la pintora folk canadiense Maud Lewis, aquejada de artritis reumatoide, nos habla de una artista que entiende la pintura como una forma de supervivencia, y, finalmente, como redención.

Tom of Finland se acerca a la vida adulta del artista finlandés Touko Laaksonen, quien tras sufrir la homofobia de la sociedad finlandesa de posguerra, encontró su refugio en el arte, concretamente en los dibujos homoeróticos que firmaba bajo el pseudónimo Tom of Finland, con el que se hizo mundialmente famoso. Su trabajo como ilustrador brindó a la comunidad homosexual un nuevo imaginario que rompía con viejos tópicos mientras recreaba un mundo donde la sexualidad se vivía como un juego sin culpas.

Por último, Cezanne y yo narra la historia de Paul Cézanne, desde la óptica de Emile Zola. Unidos por una amistad con origen en el aula del colegio en la que se conocieron y que se prorrogó durante más de cincuenta años, cimentada por un elemento común en el gusto de ambos: el arte. Un relato centrado en la reflexión sobre lo artístico, con un claro protagonismo de los paisajes de la histórica región gala de la Provenza.

Jueves, 8 de marzo 2018

MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA de Aisling Walsh ESTRENO

Dirección: Aisling Walsh Guión: Sherry White Fotografía: Guy Godfree Música: Michael Timmins Intérpretes: Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari Matchett, Gabrielle Rose, Zachary Bennett, Billy MacLellan, Marthe Bernard, Lawrence Barry, David Feehan, Mike Daly, Nik Sexton, Greg Malone, Brian Marler, Judy Hancock, Denise Sinnott

Canada, 2016. 115 min.

Maud Dowley (Sally Hawkins) es una mujer alegre de Nueva Escocia que sueña con independizarse de su protectora familia. Everett Lewis (Ethan Hawke) es un huraño pescador local que busca asistenta. Tras ver su anuncio, Maudie no tarda en mudarse a casa de Everett para encargarse de las tareas del hogar. Pero lo que comienza siendo una difícil convivencia entre dos polos opuestos poco a poco irá transformándose en una historia de amor… Basada en hechos reales, la película cuenta la historia de la pintora canadiense Maud Lewis, de su relación con el que se convirtió en su inseparable compañero de vida, Everett Lewis, y de cómo sus sencillas pinturas llegaron a ser vistas y reconocidas por todos los rincones del país convirtiéndola en una de las artistas folk más representativas de Canadá.

Maud y Everett Lewis. Una pareja incompatible. Dos almas que solamente existen en los márgenes de la sociedad pero que se encuentran y se cambian mutuamente a lo largo de su vida juntos. Maudie es el retrato íntimo de estas dos personas y de su viaje hacia el descubrimiento del amor.

Jueves, 15 de marzo 2018

TOM OF FINLAND de Dome Karukoski ESTRENO

Dirección: Dome Karukosk Guión: Aleksi Bardy, Noam Andrews Música: Lasse Enersen, Hildur Guðnadóttir Fotografía: Lasse Frank Johannessen

Intérpretes: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Seumas F. Sargent, Jessica Grabowsky, Taisto Oksanen, Jakob Oftebro, Niklas Hogner, Christian Sandström, Martin Bahne, Werner Daehn, Þorsteinn Bachmann, Jimmy Shaw, Kari Hietalahti, Jan Lindwall, Emanuel Claesson

Finlandia, 2017, 115 min.

Tom of Finland cuenta la verdadera y conmovedora historia del artista finlandés Touko Laaksonen, figura pionera de la cultura gay, que sufrió la opresión y homofobia durante su juventud y su camino hasta el éxito internacional. Touko vuelve como héroe de la Segunda Guerra Mundial, pero la vida en una Finlandia sombría y moralista donde la homosexualidad es ilegal, no le iba a recibir como esperaba. Touko encuentra una vía de escape en el arte, empezando a hacer dibujos de hombres homosexuales musculosos, libres, desinhibidos y orgullosos. Veli, su gran amor y compañero de vida, anima a Touko a mostrar a la gente su trabajo. Sus dibujos lo acaban llevando a Los Ángeles, pasando primero por Berlín. Las ilustraciones, firmadas con el nombre de «Tom of Finland», se vuelven muy populares y desencadenan una verdadera revolución, convirtiéndose en un ícono gay. Göteborg Film Festival 2017: Premio Fipresci

Jueves, 22 de marzo 2018

CEZZANE Y YO de Daniéle Thompson ESTRENO

Cézanne et moi

Dirección y guión: Danièle Thompson Fotografía: Jean-Marie Dreujou

Música: Éric Neveux

Intérpretes: Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Déborah François, Alice Pol, Alexia Giordano, Sabine Azéma, Isabelle Candelier, Laurent Stocker, Hugo Fernandes y Tamara Vittoz

Francia, 2015. 114 min.

El escritor Émile Zola y el pintor del post impresionismo Paul Cézanne inician su amistad en un colegio de la Provenza. Sus caminos siguen unidos en París, donde ejercen su labor profesional. Zola, huérfano y sin blanca, decide valerse de la burguesía a la que tanto atacó de joven para dar su gran salto a la literatura. Cézanne, que viene de una familia acomodada, rechaza toda vida social para centrarse únicamente en su obra. Pero sus esfuerzos de juventud son en vano, ya que su talento solo le será reconocido al final de su vida. Dos artistas. Dos vidas paralelas.

La directora Danièle Thompson ofrece su particular mirada sobre esta interesante y documentada amistad, en un biopic en el que exploramos los miedos y ambiciones de Zola y Cézanne, interpretados respectivamente por Guillaume Gallienne (Guillaume y los chicos, ¡a la mesa!) y Guillaume Canet (En solitario, La próxima vez apuntaré al corazón).

