La red de economía solidaria de CyL impulsa la contratación pública responsable en Burgos

El 5 de Junio REASCyL organizó en Burgos una jornada sobre compra pública responsable con David Comet, de IDEAS Comercio Justo y miembro del equipo de REAS dedicado a profundizar en este aspecto de la economía social y solidaria.

Durante la mañana se celebró un seminario formativo en el que se pudo profundizar y concretar los ediversos mecanismos y estrategias que se pueden poner en práctica gracias a la modificación de ley de contratos que entró en vigor en marzo de este año y en la que se incorporaron algunas de las propuestas que se hicieron desde REAS.

Al seminario asistieron personas pertenecientes a algunas iniciativas de economía social y solidaria de la ciudad y representantes de partidos como Imagina Burgos y SAIn. Es muy significativo que otros partidos como el PSOE y el PP, con gran responsabilidad directa en la contratación municipal no acudieran, a pesar de haberles invitado insistentemente.

Por la tarde se celebró una charla que el publico valoró como muy interesante y práctica dado que la ciudadanía desconoce las posibilidades que ya existen para que las administraciones hagan una política de contratación coherente con las políticas sociales, medioambientales y de igualdad de oportunidades que afirman promover.

Qué podemos extraer de las aportaciones y diálogos con David Comet

La nueva ley establece desde su artículo 1 que la contratación no sólo sirve para proveer bienes y servicios sino que es un instrumento de políticas públicas, es decir ya existen suficientes mecanismos legales para contratar de forma ética, falta voluntad política

Las administacioes ahora pueden asegurar que los trabajadores de las subcontratas se rigan por un convenio digno, tienen obligación de controlar que así sea y pueden retener los pagos a la empresa contratista si lo incumplen: Ya no se pueden lavar las manos como hasta ahora

Un problema fundamental es que las administracione no tienen personal suficiente para CONTROLAR que las empresas cumplan sus obligaciones.

La reserva de mercados para empresas de inserción y Centros Especiales de Empleo es para entidades de “iniciativa social”, haciendo frente así al negocio que algunas grandes empresas estaban haciendo aprovechándose de la situación anterior.

Una medida fundamental es la división de contratos en lotes más pequeños para favorecer las posibilidades de concurso de las empresas sociales y en general de las PYMES (generan el 70% de los empleos pero sólo acceden al 35% de los contratos)

Se podrá excluir de la contratación no sólo a las empresas con incumplimientos de la ley sino también con faltas administrativas graves (por ejemplo condenadas por delito fiscal en paraisos fiscales)

Se ha ampliado la reserva de mercados a empresas de economía social y solidaria (no sólo de inserción) aunque la indefinicicón de este artículo puede dificultar su aplicación.

Los contratos menores siguen siendo una vía muy accesible a las empresas de la economía solidaria

Es importante planificar la contratación (sondear de forma transparente las posibilidades de servicios ofrecidos por las empresas de la economía social y solidaria) antes de sacar los concursos

Para avanzar en la penetración de la ESS en la contratación pública, conviene empezar centrándose en presionar para que haya voluntad política de aplicarlo en algunos servicios con garantía de éxito

Toda la información presentada (y mucha más; ejemplos de contratos, preguntas frecuentes, noticias, ejemplos..) esta disponible en http://contratacionpublicaresponsable.org/

Desde REAS CyL esperan que esta jornada, unida a la celebración del I Mercado Social y Ecológico en Estepar las semanas anteriores pueda contribuir a que la voz de la economía solidaria se haga más presente en opinión pública y en las políticas concretas. Para seguir en esta línea confiamos en que cada vez más iniciativas económicas se unan a esta red estatal.