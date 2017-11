La plataforma por la Sanidad Pública recomienda rechazar operaciones fuera del HUBU

Por Plataforma Sanidad Pública de Burgos/

El Consejo de Gobierno del día 16 de Noviembre acaba de decidir, privatizar 277 operaciones de cirugía y traumatología del HUBU por valor de 200.000 euros[i].

La Junta de Castilla y León, vuelve a demostrar su incapacidad y falta de voluntad para resolver el problema de las listas de espera, más concretamente en Burgos. Sin el menor recato, y como si fuera algo excepcional, fruto de una “mala época, no se les ocurre mejor solución para las impresentables demoras, que mandar a casi trescientos pacientes a operarse a la medicina privada.

Las demoras tienen varias causas estructurales, no son un problema coyuntural. Unas de ellas es la escasez de las plantillas, y no solamente de médicos sino de todos los estamentos que trabajan en el HUBU. Pues la Consejería sigue negándolo y apuesta por dar dinero a las clínicas privadas en vez de rentabilizar nuestros recursos y adecuar las plantillas a las reales necesidades de Burgos. Lo cierto es que el HUBU no da abasto a las demandas de la población.

Formalmente argumentan dos circunstancias que son falsas: que es una solución para un problema coyuntural, lo que es incierto y resulta fácilmente comprobable repasando los datos históricos, y que esto lo hacen todas las administraciones.

El HUBU nos va a costar al menos el doble de lo previsto. A día de hoy vamos por 700 millones de Euros más de lo presupuestado. De ellos, aun asumiendo que se hubiera hecho una inversión mayor, como defienden, 500 millones son de sobrecoste. Y nos dicen que eso es porque iba a ser el mejor hospital de España. Pues ese hospital que nos cuesta al menos quinientos millones más, este año necesita otros doscientos mil euros para ayudarle a cumplir su trabajo. La Junta va a pagar este año otros 33 millones de pesetas a la medicina privada porque el HUBU recién construido no es suficiente.

Volvemos a denunciar la privatización del Sistema Sanitario Público, la infradotación de personal a todos los niveles y la clara apuesta de la Junta por la medicina privada. Llamamos a la responsabilidad de la Consejería en cuidar con esmero nuestro SACyL que no es suyo, sino de todos, quizás el mayor patrimonio que tenemos los ciudadanos de ésta Comunidad.

Llamamos a la toma de postura activa de los ciudadanos para exigir nuestro derecho a que el sistema se mantenga y se mejore, utilizando los medios públicos y no convirtiendo las demoras y las carencias en mercancía para el negocio. Recomendamos a los ciudadanos no aceptar operaciones en un lugar diferente del HUBU, exigir ser atendidos por los profesionales y con las garantías que solo puede dar el servicio público.

[i] https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057192/_/1284764294442/Comunicacion