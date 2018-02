“Jueves Verdes”, por un pacto educativo con la participación de la comunidad educativa

Este jueves, 1 de marzo la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita se concentrará en los soportales de Antón a las 19:00 horas para llamar la atención una vez más sobre la necesidad de que la comunidad educativa tome parte en las negociaciones para alcanzar un verdadero pacto en educación para que el tan cacareado pacto no se limite a una serie de acuerdos entre grupos políticos en función de sus intereses electorales.

Esta concentración forma parte de la campaña “Jueves Verdes” que la Plataforma ha re-emprendido este curso para la defensa de los intereses de la educación pública.

Lo que se denuncia desde esta Plataforma es que se están dando pasos hacia un pacto educativo de mínimos en el que no se cuestionan aspectos fundamentales para el modelo educativo, como la desaparición de los conciertos educativos o la salida de las confesiones religiosas del ámbito escolar.

Además, esta Plataforma exige que ese pacto incluya compromisos presupuestarios, como han denunciado este mismo curso, no se puede garantizar una educación pública de calidad con un gasto del 3,8 % del PIB. Esta cifra está más de un punto por debajo de la media europea y 9 décimas por debajo de la media mundial y desde luego muy lejos del 7% que se considera como la cifra óptima. A esto hay que añadir la tasa de reposición de profesorado casi nula de la última década, lo que ha supuesto que un tercio del profesorado sea interino, con lo que ello significa para las plantillas jurídicas de los centros.

Un pacto que no cuente con el conjunto de la comunidad educativa y que no contemple todas estas situaciones no es válido para esta Plataforma, que reclama una única red pública sin conciertos, completamente laica y totalmente gratuita.