Hanny nos ha dejado, una mujer luchadora de la PAH Burgos

Por Burgos Dijital

Este domingo 22 de abril se despidió a Hanny, ella dejó todas las luchas y se fue, pero dejó un gran ejemplo en el corazón de todas aquellas personas que la conocían, su sonrisa ante la adversidad y sobre todo que este mundo no es lo suficientemente grande aún como para dejar de protestar y de luchar contra las injusticias, los desahucios, la violencia, la pobreza, la corrupción …

Así comenzó la “despedida” que muchas compañeras, conocidas y amigas de Hanny quisieron darle:

“Yo conocía a Hanny y a su hermana Adri y a su Madre Mª Eugenia en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ha sido un verdadero privilegio haber compartido con ellas tantos ratos, la mayoría buenos y también alguno malo, siempre que hablabas con ella te transmitía algo especial, muchas veces no hacía falta ni hablar, bastaba con esa mirada suya, esos ojos y sobretodo esa sonrisa, esa sonrisa y alegría que llevaba a todas partes, incluso aunque por dentro estuviera pasándolo mal.

Todos los que la habéis conocido sabéis que era un alma grande, una luchadora alegre y entusiasta, de carácter firme y dulce a la vez. Siempre estaba dispuesta a echar una mano, a los otros afectados por la hipoteca, a los amigos… incluso aunque ella tuviera sus propios problemas de salud, la espalda, el ánimo…

Recuerdo que se sentía pequeña y abrumada ante las responsabilidades que asumía en la plataforma. Le quitaba el sueño no verse suficientemente preparada para ir a hablar a un banco o preparar unos papeles y le metía horas y horas. Asi era de grande su corazón.

Hoy muchos y muchas nos hemos quedado incompletos sin tí, Hanny. No hay palabras para consolar a quienes te amaron ni para explicar lo que representabas para nosotros.Jamás te irás de nuestra vida, de mi vida.

La tristeza embarga mi alma porque hay alguien a quien no volveré a ver, a mi Hanny. Ella era una persona que siempre apoyaba a todos y por eso la vamos a extrañar…ha sido una buena compañera, amiga y persona!!

No tengo palabras suficiente para describirla como era ella: maravillosa.

Adiós para siempre amiga descansa en paz. Que Dios te proteja allí donde estas angelito”.

“La admiramos porque siempre ha sido una persona amable, solidaria y muy luchadora. El mundo pierde una persona genial, aunque siempre nos quedará su sonrisa y el recuerdo de tantos momentos compartidos. Siempre te querremos, Hanny.

Mis mas sentido pésame Adriana, y toda la familia , aun no lo asimilo, pero una cosa si se, y es que las buenas personas como Hanny viviran en el corazón de quienes la conocíamos, su sonrisa y su gran bondad, que sirva de ejemplo, se acaba de ir al cielo un ángel, Dios la bendiga , mucha fuerza.

Adri querida lo siento muchísimo estamos todos de corazón contigo y tu familia y a tí queridísima María Eugenia cómo madre tengo el corazón roto.

Para nuestra queridísima Anny. Allá donde quiera que estés . Allá donde puedas vernos . Allá donde puedas sentir ,lo mucho que te queríamos .Descansa ,sonrie , que nosotros estamos orgullosos de tu infinita amistad .Un beso enorme Adriana”.