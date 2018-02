Hacia la huelga feminista del 8M

Por María E.

Apenas queda tiempo para la huelga feminista del 8 de marzo que además coincide con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así que ¿qué mejor manera de celebrar este día de lucha que con una huelga en el que el papel de las mujeres se plasmará en el centro del debate?

El año pasado, el movimiento feminista latinoamericano lanzaba una huelga feminista que se recogió a nivel internacional y varios países la llevaron a cabo. También se llevaron a cabo varias movilizaciones en todo el mundo donde las mujeres eran las protagonistas. Recordemos las multitudinarias manifestaciones #NiUnaMenos, #NotMyPresident, las denuncias #MeToo, el aborto, la brecha salarial, y aquellas que no tuvieron tanta repercusión pero que sí marcan un más en la lista de motivos por los que seguir luchando.

Ya el año pasado, varias ciudades recogieron la demanda de huelga, algunas, como la nuestra, haciendo paros simbólicos. Desde la Asamblea Feminista, con el apoyo de la CGT, se escogió el Hospital Universitario de Burgos para visibilizar a las mujeres trabajadoras y que sin nosotras se paran los puestos de trabajo. Ahora, tras un año de reuniones entre las organizaciones feministas del Estado español, encuentros estatales de mujeres y el respaldo legal de los sindicatos, se prepara la huelga laboral, de cuidados, consumo y estudiantil para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Mientras CGT, CNT, la Intersindical, han dado respaldo legal a la huelga feminista en el ámbito laboral y el Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres y Combativas dan el respaldo a la huelga estudiantil, ambas de 24h, recogiendo la demanda del movimiento feminista. Por otro lado, en otra bancada, CCOO y UGT una vez más van a su bola, convocando paros de una/dos horas en cada turno y hablados incluso con la empresa. Estos dos sindicatos han demostrados desde hace varios años estar jugando en otra liga, desde desayunos con la patronal, desmovilización, pactos con la empresa que dan risa y perjudican a los y las trabajadoras… No era de esperar menos en esta ocasión, donde además, las mujeres que van a otro aire son las protagonistas. Sin palabras una vez más.

En Burgos siguen las asambleas de mujeres de cara a preparar la huelga feminista, la difusión y las acciones previas y para el día D, y se han constituido los grupos de trabajo y las ganas son muchas.

No esperamos grandes cifras de seguimiento, esta huelga no es como las que estamos acostumbradas a ver en su sentido tradicional. Buscamos abrir brecha, hacer ver que sin nosotras el mundo no se mueve. No acudir al trabajo, no acudir a clase, no hacer las labores del hogar y no consumir. Una huelga a mayores dado que las violencias machistas se encuentran en todos los ámbitos de nuestra vida y es necesario derribar el sistema patriarcal y el sistema capitalista que entrecrean una complementación.

Queremos que sea una jornada de lucha y sobre todo que sirva de aumento de conciencia feminista, un refuerzo para el movimiento y una ayuda en la reflexión interna individual para construir una sociedad de todas y todos.