EnergÉtica coop. propone otra manera de contratar la factura eléctrica

Por Burgos Dijital

Durante dos horas y media, más de 90 personas han participado en las charlas dadas por Representantes de varias cooperativas energéticas del Estado

El encuentro ha estado organizado por la Cooperativa de energía burgalesa EnergÉtica

Como representante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético habló Cote Romero, consultora de la empresa sin lucro ECOOO, dedicada a la promoción y la puesta en práctica de un nuevo modelo energético, social y económico basado en la participación, la cooperación y la democracia. La plataforma está compuesta por 400 organizaciones de un variado elenco de la sociedad civil, partidos políticos y 4000 ciudadanos a título individual.

Trabaja en cuatro líneas de trabajo. Incidencia política, acciones jurídicas, incidencia mediática y activación ciudadana. Han participado en la redacción de propuestas para diferentes partidos políticos. Como plataforma han presentado 6 demandas a la Comisión europea, y dos denuncias ante la fiscalia anticorrupción por las puertas giratorias y el impuesto a las renovables.

Critican la falta de voluntad política para dejar entrar en el sector energético “a otros actores” y legislan para evitarlo. Proponen la elaboración de una ley integral del sistema energético, que no se pueda atribuir a ningún partido y sea consensuada por la sociedad civil con el apoyo técnico de la plataforma.

Ante el actual sistema para calcular la factura eléctrica, Cote Romero propone la elaboración de una auditoria sobre el precio de la producción de electricidad y cambiar el sistema sobre el 60% de la energía sin costes variables. El mecanismo para marcas el precio, casando la oferta y la demanda, es marginalista e inadecuado para el actual mix energético con tecnologías con costes “No variables”. El sistema creado en 1997, no funciona cuando el 60% de la producción no tiene costes variables. Romero opina que “tenemos un diseño de la factura perverso y que no responde a la actual generación de energía” Mantener la opacidad sobre los costes de la energía, provoca el precio de la electricidad que tenemos. “Realizar contratos de suministro estables con productores e inversionistas de energías renovables”, afirma Romero, disminuiría el precio y aumentaría la soberanía sobre la energía que consumimos.

Generación autónoma de energía

Álvaro Campos, profesor de energías renovables en la Universidad del País Vasco, y socio de Som Energía, planteó el proceso seguido desde la constitución de Som Energía hasta los 30.000 socios que tiene en la actualidad. Som energía ha creado una red de nodos y comisiones territoriales y buscan un modelo de gestión que incida en la participación y toma conjunta de decisiones, sin perder la capacidad adquisitiva en el mercado de las renovables. Modelos como GENERATION KWH de inversión colectiva asociada al consumo garantizan que la generación de energía cumple todos los principios éticos y ambientales.

Gestión cooperativista y sin ánimo de lucro

Santiago Campos y Rafael Romero de EnergÉtica, plantearon el oligopolio que rige la factura eléctrica, y el pago obligado por el transporte de la energía a las 5 multinacionales que dominan el sector. El decreto aprobado ayer en el parlamento con los votos de PSOE y Cs penaliza a la cooperativas en el pago del Bono social y a la vez, imposibilita con burocracia la contratación con beneficiarios del Bono social. La propia EnergÉtica ha creado el “céntimo solidario”, una opción que pueden elegir los cooperativistas al contratar su factura, donando un céntimo de cada factura para sufragar impagos por causas de fuerza mayor de cooperativistas.

Todos coinciden en la necesidad de ahorro y eficiencia energética como primer paso hacia un nuevo modelo energético.

EnergÉtica, en pocos meses, supera ya los 500 socios en Burgos. Puedes hacer socio en https://energeticacoop.es/hazte-socio/

Entrevista realizada por Burgos Dijital en diciembre de 2015 a Santiago Campos