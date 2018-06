El personal interino docente no es de usar y tirar

Por Coordinador Regional de CGT Enseñanza

A la atención de D Fernando Rey, Consejero de Educación de la junta de Castilla y León

A través del presente escrito, la Coordinadora de Enseñanza de CGT en Castilla y León queremos manifestar ante la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León nuestra postura en relación al colectivo docente interino de nuestra comunidad autónoma:

Desde esta Coordinadora de Enseñanza estamos totalmente en contra de la sustitución de unas trabajadoras y trabajadores por otros. Por ese motivo, el personal interino, contratado en fraude de ley al encadenar contratos durante años, e incumpliendo por tanto el art. 10 del TREBEP, ha demostrado suficientemente su experiencia durante los años de servicio prestados para esta administración educativa.

Dicha experiencia es la que contribuye en gran medida a que dispongamos de un buen personal docente, no necesariamente el aprobar un examen con temarios que apenas tienen relación con la praxis docente diaria. Este personal interino ha estado años, si no décadas, cubriendo los parches y la dejadez de la Administración que, al no convocar las plazas realmente necesarias y debido a los recortes y congelación de OPE’s, ha ido salvado la situación con estas trabajadoras y trabajadores que llegan a ser hoy cerca del 40% de la plantilla en alguna provincia de nuestra Comunidad y una media del 27% en toda ella. Actualmente estamos ante una situación de excepcionalidad debido a la nefasta contratación de empleo público mantenida durante décadas por esta Consejería.

Ante algo mal gestionado por ustedes, deben poner solución, y esta no puede pasar solo por convocar una OPE desentendiéndose del personal que lleva años trabajando para esta Consejería de Educación, pues deben consolidar en su empleo a dichas personas. Situaciones excepcionales requieren de medidas excepcionales, y estas medidas necesitan de voluntad política para hacerlas efectivas. Ante esta situación, desde CGT Enseñanza en Castilla y León exigimos:

1. Que a estas trabajadoras y trabajadores se les reconozca de inmediato el estatus de indefinido no fijo desde el momento que tengan una relación laboral de tres años con esta Consejería, al igual que contempla la ley para cualquier otro trabajador o trabajadora.

2. Que de manera extraordinaria y aplicando el art. 61.6 del TREBEP se consolide al personal docente interino a través de un concurso de méritos en el que se priorice la experiencia docente en centros de titularidad pública, pasando así dicho personal al funcionariado de carrera, haciendo esto mismo en sucesivas convocatorias de OPE hasta rebajar a un 8% la interinidad en la docencia, cumpliendo así con las sentencias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado contra la administración pública española debido a sus altas tasas de interinidad.

El personal interino docente no es de usar y tirar. En CGT Enseñanza de Castilla y León lo tenemos claro: QUIENES ESTÁN, SE QUEDAN.