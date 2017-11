Concentracion en la N1, a un año del fin de la concesión de la AP1

La Plataforma de vecinos Afectados por la N-I han comunicado a la Subdelegación de gobierno de Burgos la intención de celebrar una manifestación el próximo sábado 2 de diciembre a las 12.30 horas en el pk 278 de la N-I, acceso sur de briviesca, solicitado autorización para proceder al corte de la misma.

El motivo de la concentración es la coincidencia (1/12/2017) con la falta de 1 año para el fin de la concesión de la autopista de peaje AP1, pretendiendo reivindicar el comienzo de una simbólica cuenta atrás que ha de llevar a la finalización de la concesión y la reversión al Estado de dicha autopista el próximo 1 de diciembre de 2018. Siendo esta la principal demanda de nuestro colectivo, una via LIBRE Y GRATUITA PARA TODOS LOS VEHICULOS

El acuerdo alcanzado entre Junta de Castilla y León y Ministerio de Fomento para desviar tráfico a la AP1 no tiene fecha de aplicación prevista y no solo afectará únicamente a los vehículos pesados de tipo II, sino que alcanzará el 75% del importe del peaje, lo que obligará a los transportistas a sufragar OBLIGATORIAMENTE EL 25% restante, medida que resulta totalmente injusta, más aun cuando sorprendentemente la concesionaria no parece aportar nada a un acuerdo que puede suponer un importante incremento de facturación para su negocio.

Igualmente, y a pesar de las medidas recientemente anunciadas, se pretende nuevamente llamar la atención sobre la falta de seguridad en la carretera N-I en su tramo Burgos-Miranda de Ebro y reclamar una vez más la urgente toma de medidas para disminuir la excesiva intensidad de tráfico que soporta, especialmente de vehículos pesados, implicados en la mayoría de los accidentes con víctimas mortales de esta carretera, dado que más de la mitad de la circulación es de este tipo de vehículos.

La medida anunciada, supondrá una pérdida de negocio importante para los negocios instalados en ubicaciones alejadas de los actuales accesos de la autopista y dificultará a los transportistas el cumplimiento de sus obligatorios descansos en condiciones adecuadas, afectando negativamente al desarrollo del área rural que circunda todo el trayecto.

En este sentido y a menos de un año para el fin de la concesión, el Ministerio de Fomento parece ni plantearse la realización de nuevos accesos, ampliación de carriles ni cualquier otro tipo de actuación en la autopista, las cuales nosotros consideramos totalmente imprescindibles.

El Pliego de Condiciones Generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión establece en su sección 3ª Extinción de la Concesión, clausula 106 apartado b que ” Sin perjuicio de las inspecciones normales dirigidas a asegurar la perfecta conservación de la autopista, con un año de antelación a la fecha de extinción de la concesión, el Ministerio de Obras Publicas exigirá del concesionario la adopción de aquellas medidas que requieran la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad para la prestación del servicio a que están destinadas.”

Se desconoce si el Ministerio de Fomento está realizando las medidas previstas en la normativa referida de cara a la futura extinción de la concesión de la autopista AP1 Burgos-Armiñón.