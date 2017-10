Concentración para denunciar el ataque a las libertades sindicales y las clases sin profesor

Por CGT Enseñanza Burgos

CGT convoca una concentración para denunciar el ataque a las libertades sindicales y las clases sin profesorado desde principio de curso

La Sección de Enseñanza de CGT Burgos realizará una concentración el jueves 5 de septiembre a las 12:00 en la Dirección Provincial de Burgos (Av/Cantabria 4).

El motivo de esta concentración es que la Dirección Provincial de Educación de Burgos y la Consejería de Educación no están respetando nuestros derechos sindicales, saltándose la ley al imponer un horario ilegal con más horas semanales de las legales a una de las delegadas de CGT que este curso dispone de un permiso sindical de media jornada y no concediendo ningún tipo de reducción horaria a otra de nuestras delegadas de Junta de Personal. Estos hechos dificultan o impiden nuestra labor sindical y, además, se deja de contratar a más docentes o se les contrata por menos horas de las exigidas por la ley, generando empleos precarios. Impedir la labor de denuncia de estos y otros atropellos a una organizacion sindical facilita a la Administración seguir año tras año comentiendo estos fraudes contra la educación pública.

Llevamos trabajando desde el 1 de septiembre para que la Administración cubra todas las plazas para el curso 2017-2018 y a estas alturas de curso todavía falta profesorado en los centros.

En el caso de nuestra representante sindical llevamos des de el 5 de septiembre esperando a que la Administración mande a una sustituta para la media jornada correspondiente a su permiso sindical, algo que no ha ocurrido con el resto de los permisos sindicales de otras organizaciones.

Finalmente, después de un mes, cuando la Administración ya se ha dignado a contratar a quien la sustituya, este contrato se va a efectuar para cubrir tan solo un 60% del permiso sindical. El 40% restante es jornada que se está obligando a hacer a la representante sindical de CGT, imponiéndole una jornada laboral muy superior a la que le corresponde, lo que implica violar su permiso sindical y dificultar tanto el trabajo sindical como docente, al asumir una jornada desproporcionada.

Adicionalmente, el contrato de la persona sustituta no se realizará hasta el 14 de septiembre, lo que correspondería a una vacante, sino que su contrato, ya de por si precario, finaliza el 30 de junio, lo que ha pasado con muchas de las otras plazas que se han tardado en cubrir. Por tanto, la Administración, a parte de ahorrarse los sueldos de las primeras semanas, se apropia sin escrúpulos del sueldo de los meses de verano dejando al alumnado sin docentes no solo a principios de curso sino también durante los exámenes de septiembre, teniendo que examinarles docentes que no les han impartido clase durante el resto del curso.

Ninguna de las reclamaciones que hemos realizado se está teniendo en cuenta por parte de la Administración, demostrando una falta de respeto absoluto a nuestra organización, a las trabajadoras y trabajadores que la componemos y a todo el profesorado en general.