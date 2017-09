28 de septiembre, día de acción global por la despenalización del aborto

Por Coordinadora feminista de Burgos

La Coordinadora Feminista de Burgos convoca una manifestación para el día 28 de septiembre a partir de las 20 horas, bajo el lema “Mi cuerpo no se juzga, mi decisión no se reprime”

Hace casi 30 años la V Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina, decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. El motivo era el elevado índice de mortalidad que la práctica del aborto inseguro y clandestino producía en las mujeres de los países de esa región.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 22 millones de mujeres se practican abortos clandestinos en forma insegura en todo el planeta y unas 47.000 mueren al año por esta causa. La mayoría de las víctimas son mujeres en riesgo de exclusión, pobres y jóvenes.

Todos los avances conseguidos hasta ahora se deben a la larga lucha del movimiento feminista, y las conquistas nunca son definitivas. En nuestro país, se consiguió parar la modificación legislativa que pretendía hacernos retroceder a tiempos pasados, sin embargo las mujeres más jóvenes han visto totalmente limitado su derecho a decidir. Ahora, quienes niegan nuestro derecho a decidir se empeñan en mercantilizar nuestro cuerpo, nuestro vientre en nombre de ese mismo derecho.

Por todo esto, no podemos quedarnos calladas. No estamos solas. No somos las únicas. Salimos a la calle junto a tantas y tantas mujeres de Argentina, Chile, República Dominicana, El Salvador, Colombia, Perú, Bolivia… pero también de Polonia y de todos los países europeos convocados en Bruselas, junto a todas las mujeres del mundo que se alzan contra un sistema que las condena a ser víctimas o culpables de una historia de la que nunca han sido protagonistas, a pesar de llevar sobre sus hombros toda la carga que supone ser las encargadas de la supervivencia de su pueblo.

Ellas, nosotras, vosotras…Juntas somos más fuertes y hoy somos más fuertes que nunca, por todo esto convocamos a todas la ciudadanía burgalesa que se una a la Manifestación convocada el próximo día 28 de septiembre que bajo el lema “Mi cuerpo no se juzga, mi decisión no se reprime” recorrerá a partir de las 8 de la tarde el Centro de la Ciudad pidiendo respeto a los Derechos Humanos de las mujeres.