Tala de árboles en la calle Nuestra Señora de Belén

Ecologistas en Acción denuncia la tala de árboles que se está llevando a cabo en la C/ Nuestra Señora de Belén.

La actuación es injustificable y un episodio más de la nefasta gestión del arbolado del ayuntamiento de Burgos. En las últimas horas se ha producido la tala de al menos seis ejemplares de pinos piñoneros (pinus pinea) de gran porte y en buen estado, en el marco de las obras de remodelación de la calle Nuestra Señora de Belén.

Atendiendo al proyecto aprobado es de esperar que el numero de árboles talados sea superior, sin que haya ninguna justificación para ello. Al contrario, se trata de ejemplares de alto valor ecológico y paisajístico que deberían haber sido conservados.

La tala de los árboles venía siendo reclamada por un sector minoritario del vecindario de la zona. A pesar de que la propia concejala de medio ambiente negó en su momento que se fuera a atender a las drásticas propuestas de los y las vecinas, y que el personal técnico de la concejalía tampoco parecía estar por la labor; finalmente se ha llevado a cabo la tala de los árboles.

A juicio de Ecologistas en Acción no se puede justificar de ninguna forma la pérdida de nuestro arbolado urbano, que cada vez es menos y de mucho menor porte. Los árboles cumplen una función muy importante para nuestra salud; reduciendo, entre otras cosas la contaminación, proporcionando sombra y, también, ofreciendo un espacio más agradable para vivir.

Desde hace años la organización ecologista reclama una gestión diferente para el arbolado urbano en Burgos y que no se realicen talas injustificadas ni podas abusivas. Lamentablemente, no solo no se atiende a estas reclamaciones sino que cada vez el daño es mayor.

En los próximos meses y, tras una campaña de primavera que podríamos calificar de arboricidio salvaje, nos esperan nuevas intervenciones que, de no cambiar las tornas, se saldarán más árboles talados o condenados a morir en el corto plazo. Ecologistas en Acción se muestra muy preocupada por las remodelaciones previstas en el parque de la Cruz Roja y en el de Fuentes Blancas. Es necesario que se de un cambio de rumbo en la gestión del arbolado. La concejalía de medio ambiente participar en los proyectos que afecten a los árboles y se tendría que fijar el objetivo de la conservación por encima de otros criterios.

Ecologistas en Acción no solo hace un llamamiento al equipo de gobierno y al personal técnico, sino que considera que el resto de partidos políticos en el ayuntamiento tendrían que apostar claramente por lograr un cambio de criterios en la gestión del arbolado. Para la organización conservacionista ya es una cuestión prioritaria, dado las continuas agresiones que sufre el arbolado burgalés y la mala gestión que se está efectuando.