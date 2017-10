SomosManada Burgos denunciará las batidas de lobos

Por Somos Manada Burgos

La situación en la cual se encuentra el lobo en Asturias, tras dos denominados Planes de gestión (2002 y 2015, inútiles como se advierte cotidianamente, dado que ni se protege a la especie ni se contenta a los que tienen daños, o eso parece porque no se sabe o no se quiere saber ciertamente de los mismos), agravada por las manifestaciones efectuadas por el nuevo Consejero Lastra a lo largo del mes pasado, planteando anuncios fuera del marco legal, movieron a más de cincuenta personas a un encuentro celebrado en Avilés el día 27/09/2017 para acordar la debida reacción ante este despropósito gubernativo, a convocatoria de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies.

Tanto a título individual, como en nombre de diecisiete asociaciones animalistas, conservacionistas o ecologistas se acodó coordinar esfuerzos para rectificar la actual situación del lobo en Asturias y las amenazas que tiene la especie, que permanece con una población estable desde hace años y que cada vez genera menos daños a los ganaderos de acuerdo a los datos del Principado, pese a lo cual se la sigue persiguiendo con mayor saña. Se quiere culpar al lobo de las dificultades que atraviesa el agro asturiano, que nada tienen que ver con la especie, sino con otros problemas estructurales.

En concreto, se procederá a exigir al Gobierno del Principado de Asturias total transparencia en la mal llamada gestión de esta especie, donde el nuevo consejero anuncia no sabemos si en falso medidas ilegales que no se concretan y que no aparecen publicadas en el Bopa como debería ser preceptivo.

Denunciaremos todas las batidas que se produzcan con el resultado de muerte de lobos y apoyaremos los procedimientos judiciales que están en curso o se desarrollarán frente a las actuales decisiones o frente a cualesquiera fuera de la ley, como la participación de los cazadores en las matanzas.

Otras acciones públicas o de protesta están siendo evaluadas ante la política irracional y populista de este gobierno asturiano.

Exigiremos al Consejero que también queremos ser interlocutores en el tema del lobo, porque se ha reunido con ganaderos y cazadores autorizándoles a matar lobos pero no se ha reunido con las entidades ambientales, lo que da idea de la falta de imparcialidad que tiene su acción de gobierno.

Presentes en el encuentro en Defensa del Lobo: Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Colectivo Ecologista de Avilés, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico – ASCEL, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, Prolobos Asturias, Asociación Medioambiental Ecos Astures, Asociación Medioambiental Ecos Astures. Asociación Medioambiental Ecos Astures, Equo, Voluntarios Censo Lobo, Geotrupes, Somos Manada Burgos, Asociación Biodevas, Sociedad Española de Ornitología – SEO,Plataforma por la Defensa de la Cordillera Cantábrica,Lobo Marley, Anadel, Asociación Verdes Asturianos, Lobo Kuma, Canis Lupus Signatus, Acopo Fauna.