¿Por qué ante todo Imagina Burgos?

Cartas de los Lectores

Por Pablo Domínguez

Era un febrero del 2015 en lo que hoy es la Barriada de los Ríos, nacía un proyecto de unidad popular municipal llamado Imagina Burgos entre que los diversos partidos dejamos al lado las mínimas diferencias y nos unimos en un proyecto para cambiar nuestra ciudad y que la política va más allá de los representantes locales o concejales y que invitábamos a la gente a hacer política independientemente de estar afiliado o simpatizar con siglas o no.

Había pasado más de un año de la estupenda lucha de los vecinos de Gamonal contra la especulación que intentaron realizar los grandes especuladores de Burgos.

En un acto a la ribera del rio Arlanzón todos los compañeros de Imagina Burgos nos comprometimos y firmamos un código ético, un acto presentado por el ex-concejal Javier Gil y el concejal Marco Antonio Manjón (naturalmente por aquel entonces no eran aun cargos puesto que era antes del 24 de Mayo).

El 24 de Mayo tras mi apoderamiento por Imagina Burgos en lo que fue mi lugar de estudio (colegio electoral I.E..S Cardenal López de Mendoza) consiguió 6 concejales. Es cierto no logramos sacar al PP de la alcaldía pero se respiraba un aire distinto, aire de ilusión.

En Imagina Burgos el órgano máximo es la asamblea y desde ahí un día hubo una posibilidad de una moción de censura al alcalde de Burgos, Javier Lacalle, si bien creo que es deducible que el verdadero alcalde es un colectivo de personas que dominan el cotarro económico burgalés con el “nihil obstat” de los “regeneracionistas” de Ciudadanos teledirigidos desde fuera de Burgos.

Ahora llega la gran pregunta, ¿Cual es la diferencia de lo ejercido por Ciudadanos aquel día y lo que ha ido haciendo la cúpula de Podemos? Absolutamente nada. La Asamblea del 5 de Abril del 2018 decidió tras una votación que Raúl Salinero y Blanca Guinea dejaban de ser concejales de Imagina Burgos y afirma el señor Pablo Fernández (que se hizo una foto en la rotonda de “Diario de Burgos”) que no entregarán el acta y que seguirán como no adscritos.

Mi ánimo no es insultar pero recordar que no adscrito significa no representar a nadie, porque el partido Podemos no se presentó a las elecciones municipales de Burgos, como tampoco el partido del que soy simpatizante IU.En Imagina Burgos no hemos tenido más remedio que pedirles el acta desde Burgos y con los instrumentos que nos dotamos y acordamos.

Bien el titulo responde claramente a qué, los compañeros de Imagina Burgos lo son por su trabajo y tesón. Mi intención es sin duda seguir trabajando por este proyecto que me comprometi hace más de 3 años, no importa si con cargo o sin cargo, yo quiero ser ese granito de arena que forma una playa.

Ayer, hoy y mañana, siempre Imagina Burgos