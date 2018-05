Oposición a la construcción de “torres” en Quesos Angulo

Por Asociación Vecinal Las Eras de Gamonal

La Asociación Vecinal las Eras de Gamonal quiere mostrar su oposición a la modificación puntual de Quesos Angulo por los siguientes motivos:

1-Las modificaciones del planeamiento, exigen, en primer término, que las modificaciones vengan muy motivadas, motivación que redundará en el mayor control de la discrecionalidad y en el desvelamiento de posibles desviaciones del poder, cosa que en este caso no se da.

2- Lo que nos parece más preocupante, que en ningún caso, tiene un interés público si no privado, para aumentar la superficie de espacio dotacional para los compradores, pudiendo vender más caros los pisos que se realicen, sobre todo los de las torres, ningún interés privado debe sobreponerse al interés público, por lo tanto al no tener interés público, esta modificación puntual debería haberse desestimado en su presentación

3- Dado que se debe de eliminar como sector urbano no consolidado y se entiende que alteran las determinaciones del plan general, debe darse el trámite administrativo que supone la atribución de competencia definitiva a la Junta de Castilla y León y darle la categoría de suelo urbano consolidado, lo que aquí se pretende suprimir, cosa que nos parece de dudosa legalidad.

4- La ley de 5/1999 de 8 abril, de urbanismo de Castilla y León, dice textualmente: Artículo 36 Sostenibilidad y protección del medio ambiente.

El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida de la población mediante el control de la densidad humana y edificatoria, y, a tal efecto, se atendrá a los siguientes criterios y normas: En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento de las parcelas y sus parámetros, tales como la altura, el volumen o el fondo edificable, no superarán los niveles que sean característicos de la edificación construida legalmente en su entorno.

Como sabemos dicha construcción se encuentra en el Parque Lineal Río Vena, que como hemos mencionado, desde el puente de Villimar a la Avenida Cantabria son edificios entre 5 y 6 alturas.

Por lo tanto, construir pisos de 16 y 13 alturas se opone a lo que dice dicho artículo, por lo que deja claro que no se puede realizar dicha obra.

A la vez que se aumenta el ancho de 12m a 16,5m como consta en la memoria.

5- Respecto a los aparcamientos en superficie. Debemos de comentar que si se produce un cambio puntual del PGOU 2014, esta modificación debe cumplir la ley de Castilla y León y lo que marca el actual PGOU, artículo 34 a) Vivienda colectiva II) 1 plaza por vivienda y 1 plaza adicional por cada 100 metros cuadrados construidos de cualquier otro uso diferente a la vivienda.

Que en este caso no se cumple.

6- Si se produce dicha modificación debe de cumplir en su totalidad La ley de 5/1999 de 8 abril, de urbanismo de Castilla y León, no podría tener ninguna excepción ya que se modifica el PGOU de 2014, que como sabemos coge algún planeamiento del PGOU de 1999, en este caso se modifican los dos creando un nuevo planeamiento, por lo que está sujeto a la ley 1999 sin ninguna excepción.

7- Perjudica a terceros, como se ve en el estudio de soleamiento presentado, perjudica a las edificaciones de Santa Genoveva Torres tanto en los pisos en altura y la superficie que ocupa la sombra, bien en los pisos construidos o en vías de construcción que ya tienen propietarios y que construye Río Vena.

También perjudica a los vecinos que compraron áticos, ya que les va a quitar vistas e intimidad, puesto que lo compraron pensando que no iban a tener edificios de mayor altura que los suyos.

8-Los gobernantes tienen que defender el interés público, hacer ciudades más humanas menos individualistas, tienen que crear ciudades más sostenibles y que protejan el medio ambiente, cosa que en este caso no se da.

9- No se puede cambiar las reglas del juego al final de la partida, como hemos dicho con anterioridad, rompen la estética que hay en el Parque Lineal Río Vena, que desde el puente de Villimar a la Avenida Cantabria son edificaciones entre 5 y 6 alturas, que se han realizado cumpliendo los PGOU que estaban vigentes en cada momento, ahora por interés particulares se quieren cambiar, incumpliendo la ley actual.

Como podemos observar, todas las parcelas en este lugar están construidas o en vías de construcción menos las de Quesos Angulo, en la que ahora se quiere hacer una modificación puntual, cambiando las reglas del juego al final de la partida, cuando todos los anteriores constructores las respetaron.

10- Nos parece increíble que solo el grupo Imagina votara en contra de dicha modificación, por las diferentes razones que hemos dado.

Como plantea el profesor Jesús Fernández-Villaverde (catedrático de Economía de la Universidad de Pensilvania) en un reciente artículo “si un Gobierno toma una mala decisión, ¿es que no puede, no sabe o no quiere hacerlo mejor? Casi siempre existen indicios a favor de cada hipótesis. Además, normalmente, las tres razones influyen”.

En el caso del Ayuntamiento de Burgos, cualquiera de las tres explicaciones o las tres juntas a la vez pueden valer para explicar la actual aprobación provisional.

11- Los funcionarios como los gobernantes tienen que velar por el interés general, lo que más nos preocupa es que sean los ciudadanos, tengamos que velar por ellos, ya que él que tiene velar no lo hace.