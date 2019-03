Movilización de funcionarios hartos tras los últimos varapalos judiciales a la Junta

Por Último Cero

Tras la ristra de sentencias contrarias al catálogo de puestos tipo de la Junta, que culminó la pasada semana con otra más que tumbó todo el concurso de traslados que había convocado hacía tan solo seis meses, funcionarios convocados por Plataforma de Funcionarios en Defensa de lo Público (Pladepu), CGT o STACyL han realizado una asamblea frente a las Cortes: “No necesitamos para nada el catálogo de puestos tipo si las relaciones de puestos de trabajo están bien”, llegó ha asegurar Quinidio Martínez, portavoz de Pladepu, argumentando que “estos pájaros le han añadido la palabra tipo para cargarse 700 puestos, de casi 800 se han quedado en 83”.

“No hemos convocado este acto en la puerta de las Cortes por casualidad”, explicó el portavoz de Pladepu, “lo hemos convocado porque hoy y mañana se celebra el último pleno y queremos que quede bien claro que las Cortes no pueden dejar a la Junta de Castilla y León que haga lo que le de la gana en su política de personal”, reclamando a esta cámara “que se tome mucho más en serio el control de lo que hace la administración”, considerando antes las últimas resoluciones judiciales que “la deriva de desastres es imparable”.

Miguel Álvarez, coordinador regional de la sección de funcionarios de CGT, considera que tanto la relación de puestos de trabajo como el catálogo son “muy perjudiciales para los trabajadores públicos”, argumentando que con ella van a perder “tres valores importantes, imparcialidad, objetividad e independencia”: “En estos momentos hay mucho comisario político dentro de la administración que el PP ha metido entre sus afines, a esos les van a consolidar en esos puestos y además la gran mayoría de técnicos y personal administrativo van a depender directamente de ellos, cuando esa persona que ha entrado por la puerta de atrás en la administración quiera hacer un informe que sea más o menos ilegal, o presuntamente ilegal, se lo va a mandar a un funcionario afín”, explica Álvarez.

Ante esta situación, desde CGT consideran que “siguen sin hacer las cosas bien” ya que la Junta, para sortear las sentencias contrarias, tan solo han pasado de calificar como ‘acuerdo’ el catálogo de puestos tipo a llamarlo ‘decreto’, anunciando que volverán a recurrirlo: “Es una huida hacia delante porque no quiere reconocer que ha empezado la casa por el tejado de la nueva estructura de la función pública”.

Pesa a que CGT es la tercera fuerza sindical con el 20% de los votos, su coordinador regional asegura que “hace 13 años que no cuentan con nosotros” ya que la mesa sectorial de función pública no se ha convocado en éste tiempo: “La administración pondera mucho otras mesas sectoriales como educación y sanidad porque dicen que funcionan muy bien, la de funcionarios no saben cómo funciona porque no se convoca”, por lo que piden a la Junta que parta de cero reuniendo a los actores de esta mesa en la que “sentar las bases y los cimientos para seguir construyendo”.

“En muchos colectivos llevamos mas de diez años que no hay concurso” denunció el representante de CGT recordando que el reglamento exige que éste se convoque una vez al año, habiendo sido el último para cuerpos generales en el 2014. Ante este panorama, el juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Valladolid anuló hace escasos días el concurso de traslados convocado por la Junta de Castilla y León hace tan solo seis meses, después de otras cuatro sentencias contra el catálogo de puestos tipo.

Publicado en Último Cero el 26 de marzo de 2019